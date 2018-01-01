النصر يؤكد حصوله على مستحقات الفردان كافة

أكد النصر حصوله على كافة مستحقات صفقة انتقال حبيب الفردان إلى شباب الأهلي وأن الخبر المتداول في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول تنازله عن نصف أمواله مقابل الحصول على لاعبي فريقي اليد والسلة من شباب الأهلي مغلوط.

وقال الدكتور حمد الفلاسي المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم :" النصر تسلم كافة مستحقاته من صفقة انتقال حبيب الفردان حينها اما المستحقات الاخيرة هي مستحقات فوز نادي الاهلي ببطولة الدوري من عامين واستحقاق لمشاركة اللاعب نفسه مع الفريق وحسب الشروط المدونة في الاتفاقية يحصل النصر على مبلغ نظير الفوز بالدوري، وهذا ما اتفق النصر على تحصيله من شباب الاهلي وما تم التنازل عنه كان فقط مخالفات التأخير والتي تم تغطيتها باستقطات لاعبي سلة ويد من نادي شباب الاهلي نظير اسقاط مخالفات التأخير.