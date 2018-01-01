علي حميد: قررت اعتزال التعليق قبل الحضور للكويت

أكد شيخ المعلقين علي حميد، أن قرار اعتزال التعليق في دورة الخليج، جاء بعد دراسة كبيرة وعن قناعة تامة، بعدما تواجد في أكثر من 20 بطولة خليجية، واتخذ القرار قبل الوصول للكويت لحضور فعاليات خليجي 23، وقال: المشاركة في التعليق على البطولات الخليجية كاف من أجل منح الفرصة للأجيال القادمة الصاعدة للحصول على فرصتها والتواجد في المحافل الدولية والخليجية، وتمثيل الإمارات خير تمثيل وحمل الراية من بعدنا، وأضاف شيخ المعلقين قائلاً: «بعدما وجدت زملائي المعلقين في دورات الخليج منهم من توفاه الله ومنهم من اعتزال فكان الأولى لي أن احصل على راحة وأجلس في مقاعد المتفرجين للمتابعة وتقديم النصائح للأجيال الجديدة، بعدما أديت الأمانة على أكمل وجه، والخير والبركة في الشباب».

إشادة

كما بين علي حميد، أن تواجده في بطولات الخليج المقبلة، لن يضيف له شيئا بعدما قدم كل ما لديه وحصل على إشادات كثيرة، والفرصة أصبحت للجيل الجيد بعدما وجدهم من أعمار أبنائه وتمنى لهم التوفيق، وأوضح شيخ المعلقين أن اعتزال التعليق خليجياً لم يكن هروباً من المسؤولية، ولكنه رأى ضرورة منح الفرصة لجيل جديد للحصول على فرصة للتعليق الخليجي، وعن أفضل بطولة خليجية شارك فيها أجاب: خليجي 18 بالإمارات أفضل بطولة خليجية علقت عليها، وخاصة المباراة النهائية التي جمعت الإمارات أمام عمان وحقق خلالها الأبيض اللقب بهدف لإسماعيل مطر، وعموماً البطولات الخليجية لها عندي ذكريات في كل نسخة ووضع خاص، وإن شاء الله سأتواجد في خليجي 24 كضيف شرف ومتابع جيد فقط.

تحضير

كما أشار شيخ المعلقين علي حميد، إلى أن التجهيز للمباريات يحتاج منه الوقت للتحضير، وخاصة عندما تكون الإمارات طرفاً فيها من خلال الإحصائيات والتاريخ والأرقام والمواجهات ومذاكرة الفريقين جيدا، بجانب الاطلاع على آخر اللقاءات التي جمعت المنتخبين، وأيضا المباريات التي خاضاها من المواجهة بينهما، موضحاً انه مستمر في التعليق محليا من خلال الاستحقاقات المحلية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات على اقل تقدير وعندما يجد الوقت المناسب للاعتزال محليا سيكون قراراً عن اقتناع، وبالنسبة لخليفته في التعليق قال: جميعهم مميزون وعلى قدر كبير من الكفاءة ولهم مستقبل كبير.

وعن تكريم اتحاد الكرة له اليوم أجاب شيخ المعلقين علي حميد: هذا القرار وسام على صدري، ويؤكد دور الإعلام الإماراتي، وموقف الاتحاد يدل على أن هناك اتصالاً وتواصلاً ممتازاً وقناعات دور الإعلام وتفعيل دور كرة القدم، وفي ختام تصريحاته، تمنى تواجد المنتخب الإماراتي في المباراة النهائية لخليجي 23 كون الأبيض يضم العديد من الأسماء المميزة القادرة على التواجد على منصات التتويج والتعامل مع ظروف المباريات.