عبدالله الجنيبي: قطعنا شوطاً مهماً والقادم هو الأهم

قال عبدالله ناصر الجنيبي رئيس البعثة الإماراتية في خليجي 23 بالكويت: قطعنا شوطاً مهماً في خليجي 23 وأن المرحلة القادمة هي الأهم، موضحاً أن المدرب واللاعبين استفادوا من الثلاث مباريات السابقة، وكلما زاد عدد المباريات كلما تطور المستوى وتحسن الأداء، وقال: بكل تأكيد سيكون المستوى أفضل والظهور أقوى في مباراة الغد ونأمل أن يتحقق ذلك ويكون مصحوبا بالنتيجة التي تؤهلنا إلى المباراة النهائية، خصوصاً وأن منتخبنا متطور فنياً من مباراة لأخرى ونأمل أن تتواصل هذه الناحية.

كما أوضح الجنيبي، لا يخفى على أحد أن منتخبنا عانى كثيراً من الإصابات وهذا ليس بعذر، وقال: لا شك أن اللاعبين في حاجة إلى مزيد من التأقلم من خلال اللعب المتواصل، كما سبق وأشرنا أن هدفنا بطولة أمم آسيا 2019 بالإمارات، ولكن لابد من أن يكون حضورنا قوياً وهدفنا هو بلوغ النهائي، وقال: أطمئن جمهورنا الوفي أن كل شيء سيكون على ما يرام والروح المعنوية للاعبين عالية وكل الأجواء طيبة وتبشر وتدعو للتفاؤل، وبإذن الله هدفنا بلوغ النهائي والفوز بكأس الخليج.

كما أضاف الجنيبي، يسعدني أن أتوجه بالشكر إلى البعثة الإعلامية الإماراتية على ما يقدمونه من دعم لمسيرة الأبيض بهذه التغطية الإعلامية المميزة والرائعة، دور الإعلام لا يقل عن دور اللاعبين وبقية عناصر المنتخب كلنا في قارب واحد ونشكل فريق عمل واحد وهدفنا واحد وهو مصلحة الأبيض، وهذا ليس بغريب وليس بجديد على إعلامنا المتألق دوماً، موضحاً أن جمهور الإمارات دائما متواجد مع الأبيض في كافة المواجهات، وجمهورنا ليس في حاجة إلى دعوة ومثلما ثقتنا في لاعبينا كبيرة أيضاً ثقتنا في الجمهور كبيرة وبكل تأكيد جمهور الأبيض سيكون خلف الأبيض.

مجهود

من جانبه، أكد أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الأندية، أن الأبيض قادر على مواصلة إسعاد جماهير الكرة الإماراتية خلال اللقاء المقبل أمام نظيره العراقي غداً، وأشاد بالمجهود الكبير والروح القتالية العالية التي يظهر عليها اللاعبون خلال الفترة الأخيرة، وتحقيق شرف التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال المهبوبي إن تعدد حالات الغياب بصفوف منتخبنا الوطني لعدد من اللاعبين، سيكون عاملاً محفزاً لباقي اللاعبين لمواصلة تحقيق الفوز أمام العراق في تلك المحطة المهمة المهمة.

كما أوضح المهبوبي، مقدرة لاعبي منتخبنا على تقديم مستوى متميز، خلال لقاء العراق، وقال: إن ثقتنا كبيرة في لاعبينا بأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأنهم سيقدمون أقصى جهد بما يسعد جماهيرهم التي ستقف خلفهم بكل قوة خلال المباراة.

كما أشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى قوة المنتخب العراقي الذي يضم عدداً من اللاعبين المتميزين، وقال: لا شك أن المنتخب العراقي من المنتخبات العريقة والمتميزة ونحن نحترمه، ونعمل له حساباً، خاصة وأنه حقق نتائج جيدة خلال البطولة، وإن شاء الله سنحسن التعامل معه جيداً.

وختم المهبوبي تصريحاته، قائلاً: نحن نثق في لاعبينا وندرك أنهم لن يبخلوا بجهد في سبيل تقديم مستوى مشرف يؤهلهم لتحقيق نتيجة إيجابية، وقال إن عزيمة لاعبينا قوية من أجل تقديم مستوى طيب، ومواصلة تحقيق الفوز وهذا يلزمه مزيداً من العمل والجهد والروح القتالية العالية من أجل الوصول إلى منصات التتويج.