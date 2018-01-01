«الأبيض».. الهجوم على «الأسود»

أكد شيخ المعلقين علي حميد، أن قرار اعتزال التعليق في دورة الخليج، جاء بعد دراسة كبيرة وعن قناعة تامة، بعدما تواجد في أكثر من 20 بطولة خليجية، واتخذ القرار قبل الوصول للكويت لحضور فعاليات خليجي 23،