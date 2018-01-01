«الأبيض».. الهجوم على «الأسود»

لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
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لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
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لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا اقرأ أيضاً: ـــ زاكيروني يخطط للهجوم على العراق برأسي حربة ـــ
يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم، استعداداً لمواجهة أسود الرافدين يوم غد على استاد جابر الدولي في العاصمة الكويت، في دور الأربعة لمنافسات «خليجي 23»،
قال عبدالله ناصر الجنيبي رئيس البعثة الإماراتية في خليجي 23 بالكويت: قطعنا شوطاً مهماً في خليجي 23 وأن المرحلة القادمة هي الأهم، موضحاً أن المدرب واللاعبين استفادوا من الثلاث مباريات السابقة،
يعتبر المدافع خليفة مبارك أحد مكاسب منتخبنا الوطني في «خليجي 23»، حيث لعب دوراً مهماً في الحفاظ على شباك الأبيض نظيفة في المباريات الثلاث التي خاضها في دوري المجموعات أمام عمان والسعودية والكويت.
أكد شيخ المعلقين علي حميد، أن قرار اعتزال التعليق في دورة الخليج، جاء بعد دراسة كبيرة وعن قناعة تامة، بعدما تواجد في أكثر من 20 بطولة خليجية، واتخذ القرار قبل الوصول للكويت لحضور فعاليات خليجي 23،
يعدّ محمد المسلمي أحد أبرز المدافعين، ومن أصحاب الخبرة في تشكيلة المنتخب العماني، خاصة أنه يظهر في بطولة كأس الخليج للمرة الثالثة في مشواره، بل ساهم بشكل واضح في بلوغ منتخب بلاده إلى المربع الذهبي.
غالباً ما تشكل «الأجندة» الخاصة بموعد ومكان إقامة كأس الخليج العربي لكرة القدم، إحدى أكبر المشكلات التي تعترض الحدث الرياضي الأقدم في المنطقة لأسباب عدة وذرائع شتى،
أشاد أحمد الشرفي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في اليمن مشرف المنتخب الأول، بالتغطية المتميزة لصحيفة البيان وتبنيها أزمة الكرة اليمنية عبر صفحات ملحق خليجي 23 منذ وصول بعثة منتخب اليمن إلى الكويت بعد رحلة سفر شاقة ..
أكد محسن محمد حسن لاعب المنتخب رضاه عن التغطية الإعلامية لصحيفة «البيان» على مدار أيام البطولة التي شارك فيها منتخب اليمن، وخصوصاً ملف «أوجاع وأحلام» الذي تناول قضية الكرة اليمنية،
لم يتمكن لاعب المنتخب اليمني أحمد السروري المحترف في البرازيل من مغادرة الكويت أول من أمس، بسبب عاصفة ثلجية في هولندا أدت إلى تعطيل الرحلات الجوية من مطار شيفول بأمستردام.
غادرت بعثة اليمن الكويت «وطن النهار» صباح أمس مثقلة بالأحزان والهموم ولكن بأحلام الظهور قريباً في نهائيات كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات 2019.
تقدم محمد بارويس لاعب منتخب اليمن بالشكر إلى صحيفة «البيان» على احتضان أزمة الكرة اليمنية والاجتهاد في البحث عن حلول جذرية للكرة اليمنية في ظل توقف الدوري المحلي في اليمن،