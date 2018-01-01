برمجة خاصة لـ«الثالثة الكويتية»

بذلت القناة الثالثة الكويتية جهودها كافة من أجل تغطية أحداث البطولة وإخراجها بصورة مميزة وتقنية عالية الجودة وخصصت القناة بمناسبة استضافة الـكـويت خليجي 23 ساعات كثيرة من البث المباشر، إضافة إلى العديد من البرامج المسجلة التي تعنى بالبطولة وأحداثها.

وذكر مدير القناة بدر الطراروة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن أهم ما تقوم به القناة هو نقل المباريات بجودة وتقنية عالية جداً لبثها في جميع القنوات الخليجية والعربية الناقلة للبطولة.

وأكمل الطراروة أن القناة تبث مباشرة ويومياً استديوهات مصاحبة للمباريات في الملاعب لتحليل ومناقشة أبرز أحداث المباراة فنياً وتحكيمياً وجماهيرياً بمشاركة نخبة من أميز المحللين في هذا المجال من اللاعبين القدامى والمدربين والحكام المعتزلين.