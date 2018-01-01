بو نوفل يُبكي حمود سلطان

سالت دموع النجم البحريني والحارس المخضرم في دورات كأس الخليج حمود سلطان خلال برنامج «خليجي 23» في القناة الكويتية ليلة أمس أثناء حديث الصحافي البحريني عبدالله بو نوفل الذي تطرق في حديثه عن منتخب البحرين وتاريخه في البطولة العريقة، لمشوار حمود سلطان، فقال إن «أبو حسام» والمنتخب البحريني وجهان لعملة واحدة، فما يذكر المنتخب البحريني إلا ويذكر معه حمود سلطان والعكس صحيح، ولم يتمالك حمود سلطان نفسه تأثراً بهذه الكلمات ولم يستطع التعبير بالكلمات وترك التعبير لدموعه في مشهد مؤثر.

وخطف حمود سلطان الأضواء خلال وجوده في برنامج «خليجي 23» بالقناة الكويتية، وعبر فريق البرنامج عن إعجابه الكبير بتواصل حمود سلطان في دورات كأس الخليج، وأن تواجده الدائم في الدورات إِدامَة لمشواره الطويل في الملاعب خلال دورات كأس الخليج.