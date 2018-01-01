أحمد إبراهيم: العطور العربية المفضلة لدى العراقي

تردد العديد من اللاعبين على بعض محلات العطور القريبة من محل إقامة الوفود المشاركة في خليجي 23، ومن ضمنها محل العطور في فندق هوليدي إن الثريا سيتي الذي يستضيف منتخبي عمان والعراق إلى جانب اليمن الذي غادر صباح أمس بعد خروجه من الدور الأول بلا انتصار أو أهداف.

طلب

ويعتبر عطر «الكسرة» أو «كسرة البخور» كما يطلق عليه، هو الأكثر طلباً من قبل اللاعبين الذين يرتادون المحل، إذ يستقبل يومياً عددا من لاعبي المنتخبات منذ انطلاق بطولة كأس الخليج في الكويت، وحل عطر «باتشولي» في المرتبة الثانية وكان عطر «الغالية» هو الخيار الثالث لدى اللاعبين.

تجريب

ومن ضمن اللاعبين الذي رصدتهم عدسة «البيان الرياضي»، أحمد إبراهيم لاعب المنتخب العراقي الذي حرص على التطيب وشم العديد من أنواع العطور العربية، وأعرب عن حبه لهذه العطور، كما تواجد في محل العطور عدد آخر من اللاعبين في الصباح والمساء.

تفضيل

وأوضح نور الدين أبوحسن من محل «المقمش» للعطور الكويتية العربية، إن العديد من اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لدى المنتخبات المشاركة، يأتون لشراء العطور والهدايا التذكارية، ويعتبر عطر «الكسرة» الأكثر شراءً من قبل اللاعبين، مشيراً إلى الأوقات المفضلة لدى اللاعبين لشراء العطور أثناء مرورهم لتناول وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، أو بعد عودتهم من التدريبات اليومية سواء في الفترة الصباحية أو المسائية.

حرص

وأضاف إن اللاعبين حرصوا على شراء منتجات عطرية أخرى مثل البخور «العود الخشب» و«دهن العود» وغيرها من الأنواع الأخرى، لافتاً إلى أن اللاعبين ليس لديهم الوقت غالباً لشراء العطور أو التعرف عن كثب على أبرز المنتجات العطرية، مما يجعلهم في المحل يتبعون طريقة أخرى لاستقطاب اللاعبين عبر تلطيف بهو الفندق برائحة البخور والعطور، الأمر الذي يشد انتباه العديد من اللاعبين ويجعلهم يتعرفون على أنواع العطر الذي كان «الكسرة» أكثرها طلباً لدى الغالبية.