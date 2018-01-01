الفنان طارق العلي: آمالي معلقة على فوز الأبيض باللقب

يحرص الفنان الكويتي الكوميدي طارق العلي علي متابعة منافسات خليجي 23، والتواجد بشكل دائم مع البعثة الإدارية لمنتخب الإمارات، حيث يكن حباً كبيراً للأبيض ورجاله، وخلال تواجده لا تخلو الجلسة من الفكاهة والسوالف الطريفة، مع نجوم الإمارات السابقين وإداريي البعثة، ودائماً يردد أن قلبه معلق مع الإمارات في تلك البطولة، متمنياً أن يكون اللقب من نصيب الأبيض.

وعن خليجي 23 يقول الفنان طارق العلي من يقل إن الكويت خرج من البطولة فهو مخطئ، لأن التواجد الكويتي ليس داخل المستطيل الأخضر وحسب، وإنما بتواجد الأشقاء بيننا والعمل على راحتهم في كل ترحالهم، فهذا مكسب لا يقدر، وقال نحن مستمرون حتى نهدي الكأس للبطل، وأتمنى من الأخوان في الاتحاد الكويتي أن يوفروا الاستقرار ويبتعدوا عن الصراعات حتى تسعد الكويت باستضافة مثل هذه البطولات، خاصة بعد أن فرح الشعب كله ومعه أشقاؤه من دول الخليج برفع الإيقاف الدولي.

وعن دور الأربعة يقول طارق العلي إن قلبي معلق مع الإمارات الساعية للفوز باللقب ليكون عوضا لها عن الخروج المرير من تصفيات كأس العالم، وأعرب عن سعادته برياح البحرين العاتية التي هبت خلال البطولة، وإصرار الفريق علي الوصول للنهائي، وعموما هذه البطولة لا توجد فوارق بين المنتخبات. وأعرب الفنان طارق العلي عن حزنه لخروج منتخب الكويت من منافسات البطولة، وقال إن الفترة المطلوبة للاستعداد بعد رفع الإيقاف كانت بسيطة.