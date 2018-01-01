سفير الدولة يحتفي بالبعثة الإدارية والإعلامية

أشار رحمة حسين الزعابي سفير الإمارات في دولة الكويت الشقيقة، إلى أن لاعبي الأبيض قادرون على إسعاد جماهيرهم في مباراة غد أمام المنتخب العراقي في الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 23» نظراً لكونهم على قدر كبير من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولكونهم يدركون أن الفوز في تلك المباراة المهمة يعتبر بوابة التأهل إلى المباراة النهائية.

جاء ذلك على هامش حفل الغداء الذي أقامه سفير الدولة في مقر السفارة في العاصمة الكويتية، احتفاءً ببعثة الأبيض المشاركة في دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم.

ثقة

وأكد سفير الدولة في الكويت على ثقته وكافة جماهير الكرة بالإمارات، بقدرات وإمكانات لاعبي منتخبنا الوطني الذين يعتبرون من أكثر اللاعبين خبرة خلال منافسات خليجي 23، حيث يضم المنتخب العديد من الأسماء التي سبق أن لعبت في العديد من البطولات العالمية والقارية خلال السنوات الماضية، وهؤلاء قادرون على تحقيق الفوز وتقديم أداء طيب، لأن مباريات الأدوار النهائية قوية وصعبة ولا بديل فيها عن تحقيق الفوز.

جهد كبير

وأضاف السفير رحمة الزعابي قائلاً: إن الفريق بذل جهداً كبيراً خلال المرحلة الأولى من المنافسات، وحقق هدف التأهل إلى الدور الثاني والحاسم، والآن نحن أمام هدف آخر جديد، وندرك أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي زاكيروني لن يدخر جهداً في سبيل وضع الخطة المناسبة، واختيار التشكيلة التي تستطيع أن تلبي طموحات الجماهير المحبة للفريق، وقال الزعابي إننا على ثقة بأن جماهير كبيرة سوف تحضر من الإمارات لدعم المنتخب والوقوف إلى جانبه خلال تلك المرحلة المصيرية من عمر البطولة موجهاً الشكر إلى اتحاد الكرة برئاسة المهندس مروان بن غليطة لتوفير كل سبل النجاح أمام الأبيض خلال تلك البطولة، والشكر موصول إلى رجال الأعمال الذين يحيطون الأبيض بدعمهم ورعايتهم.

شكر

شهد الحفل المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وعبدالله ناصر الجنيبي نائب الرئيس، وراشد الزعابي وخليفة الجرمن والدكتور خليفة الغفلي أعضاء مجس الإدارة ومحمد بن هزام الأمين العام وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد وناصر بن ثعلوب مدير مكتب الرئيس وعدد من القيادات والكوادر الإعلامية المصاحبة للأبيض.

حيث رحب سفير الدولة برئيس البعثة والحضور، مقدماً شكره للجميع على تلبية الدعوة، مشيداً بما قدمه المنتخب من أداء متميز وانعكس ذلك على تأهله إلى المربع الذهبي.

تقدير

ووجه رئيس اتحاد الكرة الشكر والتقدير لسفير الدولة على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي يقدمه للبعثة منذ وصولها، مشيراً إلى أن الأبيض أثبت قدرته على المنافسة خلال تلك البطولة، رغم مشاركته بعدد من الأسماء الشابة، متمنياً التوفيق له في البطولة ومواصلة الانتصارات ونيل اللقب، ثم التقطت الصور التذكارية للسفير مع أعضاء البعثة الإدارية والوفد الإعلامي الإماراتي.