محمد بارويس: نثمن جهود الإعلام

تقدم محمد بارويس لاعب منتخب اليمن بالشكر إلى صحيفة «البيان» على احتضان أزمة الكرة اليمنية والاجتهاد في البحث عن حلول جذرية للكرة اليمنية في ظل توقف الدوري المحلي في اليمن، ولا سيما ما تناولته الحلقة الثالثة من الملف التي ناقشت فكرة تواجد اللاعب اليمني في الدوري الخليجي كلاعب مواطن وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن، ما أجبر اللاعبين على خوض التدريبات الخاصة في البيت باجتهادات شخصية.

جهود

وثمن بارويس جهود صحيفة «البيان» ممثلة في الملحق الرياضي، ودورها في تبني أبرز مشكلات اللاعب اليمني والكرة اليمنية بصفة عامة، ولا سيما في الحلقة الأخيرة من ملف «أوجاع وأحلام» التي تطرقت إلى أهمية تواجد اللاعب اليمني في الأندية الخليجية واحتضانه كلاعب مواطن في الدوريات الكروية الخليجية.