اليمن يغادر «وطن النهار» بـ«حلم الإمارات 2019»

غادرت بعثة اليمن الكويت «وطن النهار» صباح أمس مثقلة بالأحزان والهموم ولكن بأحلام الظهور قريباً في نهائيات كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات 2019.

لم يحقق المنتخب اليمني نتائج جيدة في «خليجي 23» بخسارته في المباريات الثلاث واحتلاله المركز الأخير بـ8 أهداف في شباكه وعقم هجومي تامّ لكنه خرج بـ4 مكاسب من البطولة، أولها المشاركة في المحفل الخليجي للمرة الثامنة في تاريخه رغم المعاناة والألم وتوقف الدوري المحلي منذ 4 سنوات وقلة المباريات الودية، وثانياً كسب جرعة معنوية للاعبيه ومداواة بعض جراحهم الغائرة التي تركتها الحرب في نفوسهم، وثالثاً الاستعداد الجيد للمواجهة الحاسمة التي تجمعهم مع نيبال مارس المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2019، ومن بين الأهداف المهمة التي حققها المنتخب التأكيد على وحدة الشعب اليمني حيث التفّ حوله جمهور من مختلف المحافظات اليمنية.

شكر

وأثناء المغادرة قدم أفراد البعثة اليمنية الشكر لجريدة «البيان» على التغطية التي خصت بها منتخبهم منذ وصوله إلى الكويت ونقل معاناته بكل مصداقية إلى الشارع الرياضي الخليجي، وصرح عبدالرقيب العديني إداري المنتخب أن التغطية الإعلامية التي حظي بها منتخب اليمن لم تكن الأفضل في «خليجي 23» بل في تاريخ مشاركته في البطولة وفي كل مشاركاته الخارجية بشكل عام سواء في تصفيات كأس آسيا أو في تصفيات كأس العالم، وقال: «نيابة عن كل أفراد البعثة نوجه الشكر إلى جريدة البيان على التغطية المتميزة وعلى نقل كل معاناتنا وأوجاع الكرة اليمنية إلى الشارع الرياضي الخليجي والعربي».

تدمير

وأضاف: بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، كرة اليمن تعاني من بنية تحتية مدمرة، لا أحد دفع الثمن إلا شباب اليمن واللاعبون اليمنيون وفي مقدمتهم المنتخب الوطني الذي لم يظهر بالصورة الجيدة في البطولة لكنه عكس الواقع المرّ الذي تعيشه الكرة اليمنية، ونجدد شكرنا لجريدة البيان التي اهتمت بنقل أوجاعنا، نحن شعب يحب الحياة ويعشق كرة القدم.

هموم

تابع: جئنا إلى الكويت بهموم كثيرة وبعد معاناة كبيرة على الطريق استغرقنا خلالها 45 ساعة من صنعاء إلى أم صلاصة ولكن نغادر بأحلام كبيرة، بأحلام الوصول إلى نهائيات كأس آسيا في الإمارات العام المقبل الذي تفصلنا عنه خطوة واحدة فقط ويكفينا التعادل مع نيبال لتحقيق حلم انتظره الشعب اليمني منذ 40 عاماً.

تفاعل

من جهته، وجه خالد الدغيش مساعد مدرب المنتخب اليمني الشكر إلى جريدة «البيان» على تفاعلها مع المنتخب ونقل معاناته والصعوبات التي تواجهها الكرة اليمنية بكل مصداقية وحرفية، وقال: لم نستعد جيداً للبطولة ولكنها جاءت في وقت مناسب لإعدادنا للمباراة الحاسمة أمام نيبال، لم نحقق النتائج المطلوبة مرة أخرى ولكن سعداء بالمشاركة والدعم الكبير الذي وجدناه من الجمهور اليمني في الكويت أو حتى من خلال الرسائل التي تصلنا من اليمن.

ملف

وكانت البيان تطرقت إلى ملف الكرة اليمنية تحت عنوان أوجاع وأحلام على مدار 3 حلقات رصدت الأولى معاناة اللاعب اليمني والأسباب الحقيقية التي خلفت الجروح الغائرة، كما قامت بتشخيص واقع الكرة اليمنية وتطلعات المستقبل من خلال لقاء حصري مع وزير الرياضة في الحكومة الشرعية نايف البكري.