محسن محمد: «كفيتوا ووفيتوا»

أكد محسن محمد حسن لاعب المنتخب رضاه عن التغطية الإعلامية لصحيفة «البيان» على مدار أيام البطولة التي شارك فيها منتخب اليمن، وخصوصاً ملف «أوجاع وأحلام» الذي تناول قضية الكرة اليمنية، في حين كانت بعض وسائل الإعلام الخليجية مقصرة تجاه منتخب اليمن، مثمناً دور البيان الرياضي في هذا الجانب قائلاً: «كفيتوا ووفيتوا».

تغطية

وأضاف محسن محمد الذي يلعب في صفوف نادي المضيبي العُماني: اللاعب اليمني لم يحظ بالفرصة في صفحات الصحف الخليجية كما هو ينبغي، ولكن في خليجي 23 في الكويت، حرصت العديد من وسائل الإعلام على متابعة الكرة اليمنية ومشاركتها في البطولة الخليجية، ولا سيما صحيفة «البيان» التي لها كل شكر وتقدير على الدور الكبير في تغطية رحلة المنتخب اليمني ومناقشة شؤون الرياضة اليمنية والتحديات التي تمر بها في ظل الأوضاع الراهنة.

دور

كما ثمن اللاعب محسن محمد الدور الكبير من دولة الكويت في استضافة العرس الخليجي وإخراجه في أبهى حلة رغم المدة الزمنية القصيرة لإقامة البطولة، متوجهاً بالشكر إلى جميع القائمين على إنجاح البطولة الخليجية في دولة الكويت وتذليل جميع المصاعب أمام المنتخبات وتحديداً المنتخب اليمني، معرباً عن أمله بتقديم المزيد مع زملائه اللاعبين من أجل إسعاد الشعب اليمني وخاصة في المهمة الآسيوية الحاسمة في الفترة المقبلة.

آمال

وأعرب محسن محمد عن آمالهم الكبيرة في تقديم الكثير للشعب اليمني في الفترة المقبلة، وتحقيق إنجازات مشرفة على مستوى كرة القدم، وخاصة في الفترة المقبلة حيث تنتظرهم مهمة آسيوية لن تكون سهلة أمام نيبال ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2019، مما يجعلهم كلاعبين يبذلون أقصى طاقاتهم لرسم الابتسامة على وجوه أبناء الشعب اليمني. وأشاد محسن محمد بالنسخة 23 من بطولة كأس الخليج، متوجهاً بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستضافة المميزة.