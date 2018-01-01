الشرفي: تغطية متميزة

أشاد أحمد الشرفي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في اليمن مشرف المنتخب الأول، بالتغطية المتميزة لصحيفة البيان وتبنيها أزمة الكرة اليمنية عبر صفحات ملحق خليجي 23 منذ وصول بعثة منتخب اليمن إلى الكويت بعد رحلة سفر شاقة تمثلت في الخروج براً من صنعاء إلى سلطنة عُمان يوم 8 ديسمبر الماضي معرباً عن أمله في المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج بجاهزية أعلى، حيث مر منتخب اليمن بظروف صعبة ويعتبر هو المنتخب الوحيد الذي سافر براً وبحراً وجواً خلال المشاركات الخارجية ومنها كأس الخليج.

شكر

وتوجه الشرفي بالشكر إلى أحمد صالح العيسى رئيس اتحاد الكرة اليمني على الدعم الكبير الذي وحد صفوف الشعب اليمني رياضياً، حيث ينفق على المنتخبات الوطنية من جيبه الخاص ويتواصل باستمرار مع اللاعبين، وأثمرت جهود رئيس الاتحاد عن استمرار تواجد المنتخب اليمني في المحافل الخارجية واقترابه من إنجاز الصعود إلى كأس أمم آسيا بعد غياب اليمن نحو 40 عاماً عن البطولة، إذ تنتظرهم المباراة الأخيرة الفاصلة في الأيام المقبلة ويحتاج اليمن فيها إلى نقطة واحدة كي يضمن الصعود ويفرح شعبه.

وأعرب الشرفي عن سعادته بمشاركة منتخب اليمن في خليجي 23، وحسن التنظيم من الكويت، متمنياً للكرة الكويتية المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة. وتوجه الشرفي بالشكر إلى جميع وسائل الإعلام وتحديداً صحيفة «البيان» على التغطية المتميزة.

اهتمام

وقال: ما شهدناه من اهتمام من صحيفة «البيان» خلال هذه الدورة منحنا الكثير من الراحة، بعد أن وجدنا الاهتمام والمتابعة اليومية، ونأمل أن يرى الجميع منتخب اليمن مستقبلا في حالة أفضل، حيث يأتي للمنافسة على اللقب لا لمشاركة الأشقاء في العرس الخليجي والوداع من الدور الأول.

واعتبر أن المشاركة الحالية لها الكثير من الإيجابيات على الرغم من الخروج المبكر، مختتما: المستقبل سيثبت صحة وجهة نظري.