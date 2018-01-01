الوحدة يستعد لـ«العالمي» في الشهامة

ينقل فريق الوحدة لكرة القدم تدريباته اعتباراً من اليوم إلى ملاعب أكاديمية كرة القدم بالنادي بمنطقة الشهامة في أبوظبي وحتى نهاية الموسم، في ظل بدء أعمال التجديد والتطوير لإستاد آل نهيان، ويستعد الفريق للمواجهة المرتقبة مع الجزيرة، الملقب بالعالمي 8 الجاري في المباراة المؤجلة من الأسبوع 11 من دوري الخليج العربي، ويخوض «العنابي» مبارياته حتى نهاية الموسم الحالي على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وحصل لاعبو الوحدة على راحة عقب الفوز الثمين الذي حققه الفريق على العين بهدفين مقابل هدف، بتسعة لاعبين على ملعب الأخير في ذهاب دور الثمانية من كأس الخليج العربي.

وقال عبد الباسط الحمادي مدير فريق الوحدة إن ضيق الوقت فرض على الفريق عدم الحصول على فترة طويلة من الراحة خلال إجازات رأس السنة، إذ سيخوض الفريق مباراته المؤجلة أمام الجزيرة الاثنين المقبل، وهي مواجهة في غاية الأهمية للفريق في إطار المنافسة على قمة الدوري.

واكد الحمادي أن الفوز على العين في الكأس منح الفريق دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة مع الجزيرة، خصوصاً وأنه جاء في ظل ظروف صعبة بعد طرد أحمد راشد وإسماعيل مطر خلال اللقاء. وأشار الحمادي إلى أن إسماعيل مطر حرص على الاعتذار لزملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري بسبب تعرضه للطرد عقب دقيقة واحدة من دخوله في الشوط الثاني، مطالباً زملاءه بتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تؤثر على الفريق.

وأضاف: نسعى لمواصلة الأداء الجيد والنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق على صعيد جميع البطولات، كما أن الجهاز الفني يعمل على إيجاد البديل المناسب لغياب مراد باتنا وسلطان الغافري اللذين يفتقدهما الفريق أمام الجزيرة للإيقاف للإنذار الثالث، فيما يجتاج محمد سالم أسبوعاً للتعافي من الإصابة، ومن المتوقع عودة حمدان الكمالي للفريق خلال 3 أسابيع وانتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وتابع: يواجه الوحدة تحديات كبيرة في الفترة المقبلة نتيجة ضغط المباريات في شهر يناير، حيث يخوض الفريق 5 مباريات في شهر واحد بداية من مباراة الجزيرة ثم دبا الفجيرة في الدوري يوم 12 الجاري، ومباراة كأس السوبر أمام الجزيرة 20 الجاري وبعدها بأربعة أيام لقاء النصر، ثم الظفرة 28 الجاري.