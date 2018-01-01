الكارت الأحمر يكشف الوصل

لم يكد لاعب الوصل المحترف فابيو دي ليما يودع أرضية الملعب بعد طرده بالكارت الأحمر في الدقيقة 45، في لقاء ديربي الوصل والنصر في ذهاب دور الثمانية لكأس الخليج العربي، حتى تلاشى هجوم الوصل، واتضح دور ليما المؤثر على الفريق، حيث نجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول لكنه غادر بالكارت الأحمر.

طرد ليما هداف الوصل كشف خطوط الإمبراطور من جانبين الأول، تلاشي الهجوم وتمكن النصر من تسجيل هدفين وإدراك التعادل بل وإهدار ركلة جزاء لو سجلت لفاز النصر، والجانب الآخر الغياب الواضح لقراءة المدرب الذي لم يجر التبديل المناسب عقب طرد ليما، وفي رده على هذا السؤال عقب المباراة أجاب: ما حدث أننا غيرنا بعض مراكز اللاعبين، ولم أشعر أن هناك حاجة للتبديل، والحالة البدنية كانت جيدة، وحميد عباس فقط هو من شعر بالتعب آخر المباراة، ودوري كمدرب أن أقوم بتحليل المباراة، ودائماً ما نتعلم ونتخذ الخيار الأفضل، وحتى في الشوط الثاني كنا متماسكين، بالرغم من تعرضنا لضغوط أكبر من الشوط الأول.