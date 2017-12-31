11 طائرة تنقل الجماهير البحرينية إلى الكويت

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أعلن هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن توفير 11 طائرة لنقل جماهير البحرين إلى الكويت، دعماً لمنتخب البحرين في مباراته المقبلة أمام منتخب سلطنة عمان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن نصف نهائي كأس الخليج 23 بالكويت.

ستكون الطائرات الإحدى عشرة، بدعم من مؤسسات وشركات خاصة في البحرين، بهدف مساندة «الأحمر» في مهمته المقبلة، حيث يتطلع المنتخب البحريني إلى الفوز بكأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه.

سبق أن تم تخصيص طائرتين خاصتين لنقل الجماهير البحرينية إلى مدرجات إستاد جابر لمساندة «الأحمر» مساء أول من أمس، إلى جانب عدد كبير من الحافلات تجاوز العشر، والسيارات الخاصة التي نقلت الجماهير براً إلى الكويت.

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