خالد الروضان يحضر تدريب الأحمر البحريني

حضر خالد الروضان وزير الصناعة والتجارة وزير الكويت لشؤون الشباب، جانباً من تدريب المنتخب البحريني الذي جرى صباح أمس، واقتصر على لاعبي «الأحمر» الذين لم يشاركوا في آخر مباريات المنتخب البحريني في المجموعة الثانية لكأس الخليج 23.

في حين، أجرى اللاعبون الذين شاركوا في المباريات، تدريبات منفصلة خفيفة، وحصل بعدها اللاعبون على راحة باقي اليوم، استعداداً للقاء المنتخب العماني يوم الثلاثاء المقبل، في الدور نصف النهائي لكأس الخليج. حرص الروضان، على الحديث مع الوفد الإداري للمنتخب البحريني، مشيداً بالمستوى القوي الذي قدمه «الأحمر» في البطولة الخليجية، فيما عبر الوفد الإداري البحريني عن شكرهم وتقديرهم للحفاوة التي يلقاها المنتخب البحريني في الكويت. واستأنف منتخب البحرين تحضيراته الإعدادية، بعد أن خاض صباح يوم أمس تدريباً صباحياً على استاد نادي اليرموك.

ورفض «الأحمر» الخضوع للراحة، إذ جاءت الحصة التدريبية للمنتخب بعد يوم واحد من تأهله إلى الدور نصف النهائي عقب تعادله في آخر مبارياته في المجموعة الثانية لخليجي 23، التي تستضيفها الكويت حتى 5 يناير المقبل، وهي النتيجة التي ضمن على إثرها المنتخب الوصول إلى نصف النهائي لملاقاة منتخب عمان.