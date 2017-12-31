مساعد مدرب البحرين.. قائد أوركسترا

لم يكتف خالد صالح مساعد مدرب منتخب البحرين لكرة القدم وعدد من الطاقم الإداري والفني بدورهم المرسوم لهم سواء فنياً أو إدارياً وتحول معظمهم إلى «مشجع» وطني في المقام الأول يحمسون الجمهور ليتفاعل مع اللاعبين في الملعب كلما كانت الحاجة لذلك وخاصة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي وصفت بالملحمة الكروية.

وكان فيها مساعد المدرب بمثابة قائد لأوركسترا تشجيع الأحمر البحريني، وهو أمر غير مألوف في الملاعب حيث كان يتواجد مساعد المدرب في الدكة، لكن طبيعة المواجهة وأهميتها للمنتخب البحريني باعتبارها ملحمة كروية والخسارة فيها أمر غير مقبول، وهو الأمر الذي حتم على بعثة البحرين أن يتبادلوا الأدوار وصولاً إلى نصف نهائي العرس الخليجي في نسخته 23.

دعم

وعن أهمية الدعم الجماهيري في مواجهة أول أمس يقول مساعد المدرب إن الكل كان بقلب رجل واحد في ملعب ستاد الجابر الذي اكتسى باللون الأحمر دعماً وسنداً للأحمر البحريني، وكان الجمهور البحريني هو الورقة الرابحة ولم يخيب الظن فيه ووقف وقفة شجاعة وهو ما عهد به دوماً حيث توافدوا باكراً من البحرين لتوفير الدعم للأحمر في الكويت، ومؤكداً أن تسهيل وصول الجماهير إلى الكويت لدعم المنتخب وخطف بطاقة الترقي إلى نصف النهائي ثمرة الدعم الكبير الذي تجده كرة القدم والرياضة البحرينية من قبل القيادة الرشيدة في مملكة البحرين، ومشيراً إلى الدعم الكبير والتسهيلات التي قدمها ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للجماهير للحضور لدعم ومساندة المنتخب.