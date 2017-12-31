علي مدن.. الحلم البحريني

يتشارك علي جعفر مدن لاعب منتخب البحرين، مع زملائه حلم الوصول إلى منصة التتويج في كأس الخليج 23 الحالية في الكويت، في ظهوره الأول في تلك البطولة الإقليمية الهامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

يعتمد التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرب البحرين، على مدن في القيام بمهام محددة في منطقة المناورات بوسط الملعب، ثقة في قدرات اللاعب الشاب البالغ 22 سنة، والذي يعد واحداً من العناصر التي تبني عليها الكرة البحرينية آمالاً كبيرة.

يتميز مدن لاعب نادي النجمة البحريني، بالروح القتالية العالية، والعزيمة والقوة في وسط الملعب، ولذا فهو يرفض الحديث عن مباراة البحرين وسلطنة عمان في الدور نصف نهائي يوم الثلاثاء المقبل، رغبة منه في المزيد من التركيز على تلك المباراة الصعبة والهامة، في ظل رغبة البحرينيين في الحصول على ابتسامة من كؤوس الخليج التي طالما عبست في وجوههم في السنوات الماضية، بصرف النظر عما يقدمونه من مستويات وأداء.

أكد مدن، أن منتخب البحرين، حقق هدفه الأول في البطولة الخليجية، بالوصول إلى نصف النهائي، وبدون خسارة، بعدما حقق «الأحمر» فوزاً وتعادلين في المجموعة الثانية من البطولة، والآن بات التركيز الأكبر على تخطي مباراة المربع الذهبي وصولاً إلى المباراة النهائية، وتحقيق الحلم البحريني بلقب خليجي أول.

شكر مدن الجماهير البحرينية الحاضرة لمباريات «الأحمر» في مشاركته الخليجية الحالية، واعتبرها الدافع الأول في تحقيق النتائج الإيجابية، وطالبهم بالدعم والمساندة الأكبر الثلاثاء المقبل، لأنها مباراة لن يكون فيها تعادل، وأمام منتخب عمان القوي الذي قدم مستويات متميزة في «خليجي 23»، وأشار إلى ضرورة بذل الجميع المزيد من الجهد خلال الأيام المقبلة، تحضيراً للدور قبل النهائي.