عبد الله الجنيبي: لا أعذار للاعبينا أمام أسود الرافدين

أكد عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس البعثة في خليجي 23، انه لا توجد أعذار أمام اللاعبين للتفوق على المنتخب العراقي «اسود الرافدين» خلال المباراة المقبلة بعد غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 23، حيث لا مجال في التفريط في تلك الفرصة الذهبية، التي من شأنها أن تساهم في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.

أهداف

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة: الحمد لله على اجتياز الدور الأول للبطولة والوصول إلى المربع الذهبي، وهذا انجاز أولي، وتحقيق للهدف المبدئي الذي وضعناه قبل المشاركة في البطولة، والآن أمامنا هدف جديد وهو اجتياز مباراة الدور الثاني أمام العراق، ولا بد أن نحسن الاستعداد لتلك المباراة، والعمل بشكل جيد على تدارك السلبيات، خاصة أن المنافس فريق قوي ظهر بمستوى متميز خلال المباريات التي لعبها في المرحلة الأولى.

فارق

وعن الفارق بين اللقاء الودي الذي لعبه منتخبنا مع العراق قبل انطلاقة التصفيات واللقاء الرسمي بعد غد، قال الجنيبي: دائما رتم المباريات الودية يختلف كثيرا عنه في المباريات الرسمية، وخلال المباراة الودية كان المدرب يعد 35 لاعباً، ويسعى لتجربة اللاعبين والوقوف على قدراتهم الفنية ومستواهم، الآن الوضع تغير حيث إن التشكيلة وضحت، وأصبح لكل منتخب هدفه من البطولة، وللعلم تغيرت تشكيلة لعب المنتخب بما يساوي 80% من عناصره ما بين الودية والرسمية.

مسؤولية

وعن تعرض الفريق لعدد من الإصابات المؤثرة أوضح رئيس بعثة منتخبنا الوطني في خليجي 23، أي فريق معرض لتعدد الإصابات في البطولات المجمعة، وخلال الأيام الماضية تعرضنا لمرض بعض اللاعبين بالحمى مثل إسماعيل أحمد ومحمد عجب، إلى جانب اصابة محمد فوزي وعموري، وبالرغم من ذلك لن يكون أمامنا أي أعذار فلدينا ثقة كبيرة في جميع لاعبي الفريق كونهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونأمل أن تشهد المرحلة المقبلة عودة المصابين من أجل خوض غمار المباريات المتبقية، وأن يظهر الفريق بالمستوى المأمول منه، وقول لمن يهاجم المنتخب بسبب الأداء في مثل تلك البطولات يعتبر حصد النقاط اهم، تحقيق الفوز في اللقاء المقبل هدف لنا جميعاً.

زيارة

كما أشاد نائب رئيس اتحاد كرة القدم، بتواجد لاعبي المنتخب في زيارة حديقة الشهيد، مبيناً أن هذه الزيارة واجب تجاه الإخوة في الكويت الذين أحسنوا استقبالنا والحفاوة بالبعثة منذ وصولها ورأينا أن نرد الجميل بتلك الزيارة ترحماً على الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل رفع راية وطنهم عالياً.