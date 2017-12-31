الهجوم.. يا زاكيروني

لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
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لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
اقرأ أيضاً:
لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا اقرأ أيضاً: ـــ الأبيض يتدرب سراً والهجوم هاجس موقعة «أسود
استأنف منتخبنا الوطني تدريباته مساء يوم أمس، بعد أن نال نصف يوم راحة لالتقاط الأنفاس، عقب مباراة الفريق أمام الكويت في الجولة
أكد باسم قاسم مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، على أن المواجهة المقبلة أمام منتخبنا الوطني في الدور قبل النهائي لخليجي 23، التي تنظمها دولة الكويت، صعبة على المنتخبين،
أكد عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس البعثة في خليجي 23، انه لا توجد أعذار أمام اللاعبين للتفوق على المنتخب العراقي «اسود الرافدين» خلال المباراة المقبلة بعد غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 23،
ودع محمد عياش حارس وقائد المنتخب اليمني، «خليجي 23»، من دون تحقيق منتخب بلاده أي فوز أو حتى تسجيل أي هدف، وتلقت شباكه 8 أهداف، وبات يتطلع الآن إلى مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام منتخب نيبال في الـ 27 مارس 2018،
يتشارك علي جعفر مدن لاعب منتخب البحرين، مع زملائه حلم الوصول إلى منصة التتويج في كأس الخليج 23 الحالية في الكويت، في ظهوره الأول في تلك البطولة الإقليمية الهامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
«أنقذونا»، هكذا صرخ لاعبو منتخب اليمن بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس الخليج «خليجي23»، عقب خسارتهم الثالثة من العراق، في إشارة إلى الظروف التي تعيشها بلادهم المنكوبة والمختطفة من قبل الحوثيين.
فرحة غامرة اجتاحت شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بتأهل المنتخب البحريني، للدور قبل النهائي لدورة كأس الخليج المقامة حالياً بالكويت، واحتل «هاشتاق» تأهل المنتخب البحريني «تريند» تويتر في الإمارات،
فاز تشيلسي على ستوك سيتي 5 - 0 في المرحلة 21 من بطولة إنجلترا لكرة القدم، وسجل الأهداف كل من روديغر ودرينكووتر، وبدرو، وويليان ودافيدي تساباكوستا، ولعب محمد صلاح دور المنقذ من جديد وقاد ليفربول إلى الفوز على ليستر سيتي 2 - 1،
لم يكتف خالد صالح مساعد مدرب منتخب البحرين لكرة القدم وعدد من الطاقم الإداري والفني بدورهم المرسوم لهم سواء فنياً أو إدارياً وتحول معظمهم إلى «مشجع» وطني في المقام الأول يحمسون الجمهور ليتفاعل مع اللاعبين في الملعب كلما كانت الحاجة لذلك وخاصة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي وصفت بالملحمة الكروية.
حضر خالد الروضان وزير الصناعة والتجارة وزير الكويت لشؤون الشباب، جانباً من تدريب المنتخب البحريني الذي جرى صباح أمس، واقتصر على لاعبي «الأحمر» الذين لم يشاركوا في آخر مباريات المنتخب البحريني في المجموعة الثانية لكأس الخليج 23.
أكد أحمد بوغمار لاعب منتخب البحرين أن المنتخب حقق نقطة التأهل بعد لقاء صعب. بوغمار الذي احتفل مع زملائه اللاعبين بذكرى ميلاده العشرين بعد نهاية المباراة، أعرب عن فرحته لتزامن فرحة عيد ميلاده مع فرحة تأهل الأحمر إلى نصف النهائي.