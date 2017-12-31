الهجوم.. يا زاكيروني

تأبى دورة «خليجي 23»، إلا أن تكون مختلفة عن أخواتها السابقات في كثير من الأمور، ابتداءً من سيناريو انطلاقتها، والمخاض العسير الذي مرت به، والذي ألقى بظلاله على الساحة الرياضية وغير الرياضية في المنطقة،