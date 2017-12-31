اليوسف: الجماهير سر نجاح خليجي 23

قدم الشيخ أحمد اليوسف رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 23 رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للمنتخبات الأربعة التي تأهلت للدور قبل النهائي للنسخة الحالية وهم «عمان والإمارات من المجموعة الأولى والعراق والبحرين من المجموعة الثانية»، وتمنى اليوسف لهم التوفيق وتقديم مستوى مميز يساهم في إسعاد جماهيرهم، وأبدى اليوسف سعادته بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته مباريات الجولة الأولى.

قال: «أشكر الجماهير الكويتية التي وقفت إلى جانب الأزرق وكان لها حضور مشرف حتى المباراة الأخيرة أمام الإمارات رغم خروج الأزرق من دائرة المنافسة، وإنه لمن الوفاء أن نشاهد جماهير الأزرق تملأ أرجاء استاد جابر الدولي في المباريات الثلاث التي شهدها الدور الأول والأهم من ذلك أنها كانت حاضرة وبقوة، ولذلك نجد أن لها علينا حقاً كبيراً في العمل لرفع مستوى الأزرق في الاستحقاقات المقبلة ونوعدها بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتلبية ما تطمح إليه».

وشكر اليوسف الجماهير التي تحملت عناء السفر لمؤازرة منتخبات بلادها، مشيراً إلى عشق الجماهير الخليجية لكرة القدم بشكل عام ولكأس الخليج بشكل خاص الذي كان سبباً رئيسياً في تطور اللعبة ووصولها إلي العالمية.

نفي

نفى سطام السهلي رئيس اللجنة الإعلامية لكأس الخليج 23، الأنباء التي ترددت عن إيقاف الكرة الكويتية، بعد كأس خليجي 23، مؤكداً أن تلك الأخبار غير صحيحة، لأن رفع الإيقاف دائم، وبموافقة من اللجان المعنية في الاتحاد الدولي للكرة (الفيفا). كانت أنباء قد ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن الكرة الكويتية، سوف يعاد تجميدها من قبل الاتحاد الدولي للكرة (الفيفا)، عقب يوم 5 يناير 2018، وهو الموعد المحدد لنهائي كأس الخليج 23. وأشارت تلك الأنباء التي نفاها السهلي، إلى أن رفع الإيقاف، كان مؤقتاً لإقامة البطولة الخليجية، على أن يعاد بعدها التجميد الذي كان مفروضاً على الكرة الكويتية بعد نهاية البطولة.