شباب الأهلي- دبي يُجمّد «الإعصار»

عزز شباب الأهلي- دبي حظوظه في التأهل إلى المربع الذهبي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه أمس على مضيفه حتا 3 - 0 في مباراة ذهاب دور الثمانية التي جرت باستاد نادي شباب الأهلي بالعوير، ونجح شباب الأهلي- دبي في تجميد «الإعصار» بخطة هجومية محكمة، سجل الثلاثية كل من البرازيلي لوفانور، ووليد عمبر، وسعود عبدالرزاق في الدقائق 36 و64 و76، وتابع السنغالي ديوب محترف شباب الأهلي دبي المباراة من المدرجات.

ووضع دبا الفجيرة قدماً في المربع الذهبي للكأس، بفوزه أمس على الجزيرة 3 - 1، في المرحلة نفسها، بملعب كلباء، وهو الفوز الثاني للفريق على الجزيرة بالموسم، بعد تغلبه عليه 1 -0 في الجولة الثانية للدوري، ليصبح دبا «عقدة الجزيرة»، سجل ثلاثية «النواخذة» كل من أحمد باتو بهدفين في الدقيقتين 48 و60، وإدريس فتوحي في الدقيقة 82، وأحرز رومارينهو هدف الجزيرة في الدقيقة 82 وأنقذت العارضة الجزيرة من هزيمة تاريخية، وتصدت لكرة خالد عبدالله وياسين البخيت.