رجال أعمال يدعمون المنتخب بتحمل نفقة 50 مشجعاً إلى الكويت

استمراراً لبادرة دعم رجال الأعمال للمنتخب الوطني في الإمارات، وتحت رعاية الهيئة العامة للرياضة وبإشراف لجنة نحن معاك يالأبيض، توالت العطاءات المختلفة وكان من أبرزها تكفل كل من وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للعقارات وطلال موفق قداح الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري بنفقة نقل 50 مشجعا من جماهير الأبيض إلى ملاعب الكويت للوقوف خلف المنتخب.

وأشاد خالد عبدالله ال حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة رئيس لجنة نحن معاك يالأبيض بهذا الدور لرجال الأعمال، وحرصهم على دعم المنتخب، مثمنا هذه الجهود لهم ، ولجميع من يقف خلف نجاح الأبيض.

وقال آل حسين لا أنسى الشكر والتقدير لرحمة حسين الزعابي سفير دولة الإمارات في الكويت على دعمه للجنة واهتمامه الشخصي بمتابعة وتسهيل مهمة جماهير منتخبنا الوطني في الكويت خطوة بخطوة منذ لحظة وصولهم إلى مطار الكويت وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

كما توجه خالد ال حسين بالشكر الجزيل لاتحاد الإمارات لكرة القدم على تجاوبنه وتعاونه في تسهيل مهمة جماهير الأبيض في الملعب.

مقدرا كل الجهود لجميع الراعين والداعمين لنجاح المنتخب الوطني وجماهير الأبيض في رفع معنوياته ومؤازرته في مباراته القادمة،متمنيا الفوز لمنتخبنا والتوفيق للجميع.