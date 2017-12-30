«نقطة» للوصل والنصر في ديربي بر دبي

فرض فريق النصر التعادل على مضيفه الوصل 2 - 2 في لقاء الفريقين أمس في ذهاب دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم في «ديربي» بر دبي، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين 16 فبراير المقبل، ونجح الوصل في تسجيل هدفين في الشوط الأول عن طريق ليما في الدقيقتين 18 و34، وفقد الوصل قوته الهجومية في الدقيقة 45 بعد طرد ليما للإنذار الثاني، فيما نشط هجوم النصر ليثمر عن هدف في الدقيقة 47 عن طريق راشد عمر، وأدرك سالم صالح التعادل في الدقيقة 53، وأضاع زاراتي ضربة جزاء للنصر (ق 87). وتعرض كل من طارق أحمد وجاسم يعقوب لاعبي النصر للإصابة ومن المتوقع أن تكون إصابة الأخير في الرباط الصليبي.



وانتزع الوحدة وبتسعة لاعبين فقط، فوزاً غالياً على العين 2 - 1، في استاد هزاع بن زايد، وسجل للعنابي كل من تيغالي والبديل أحمد العكبري في الدقيقتين 70 و87، وللزعيم بيرغ من ركلة جزاء في الدقيقة 82، وطرد الحكم، أحمد راشد مدافع الوحدة قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، كما طرد إسماعيل مطر في الشوط الثاني بعد ثوان من دخوله بديلاً لاحتجاجه على احتساب ركلة جزاء للعين (ق 80)، ويلتقي اليوم دبا الفجيرة مع الجزيرة، وحتا مع شباب الأهلي دبي.