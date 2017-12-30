السماوي يسترد قمة «الأولى» وكلباء والحمرية يعانقان الفوز

استرد بني ياس صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، بفوز صعب على خورفكان 1 - 0، سجل الهدف حبوش صالح في الدقيقة 28، ووصل السماوي إلى 17 نقطة في الصدارة.

وأمطر كلباء مرمى مصفوت برباعية نظيفة سجلها كل من تياغو وجوستافو والبديل مانع البارود وحمدان ناصر في الدقائق (58 + 1) و 72، و(90 + 2)، و(90 + 4) ليصل كلباء إلى 15 نقطة وتجمد مصفوت عند 10 نقاط.

وواصل الحمرية تألقه وحول تأخره أمام دبا الحصن إلى فوز عريض بنتيجة 3 - 2 2 رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خيري محبوب (ق 70)، سجل للفائز البرازيلي ماركوس هدفين (ق 21،32)، وسالم سعيد (ق 85)، وأكمل الحمرية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خيري محبوب (ق 70)، وأحرز للحصن كل من عبد الله سالم والكسندر (ق 11 و 60)، وتختتم الجولة اليوم بلقاءات الفجيرة مع العربي، ورأس الخيمة مع العروبة ومسافي مع الذيد.