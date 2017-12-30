المنتخب السعودي يغادر بأرقام فريدة

غادرت البعثة السعودية لكرة القدم الكويت أمس بعدما أنهى المنتخب مشاركته في دوري كأس الخليج العربي الـ23.وغادر وفد المنتخب السعودي بعد الخروج من كأس الخليج 23 لكرة القدم، بمجموعة يراها الكثيرون مستقبلاً لكرة «الأخضر»، ولكنه أيضاً انفرد برقم جديد يسجل لأول مرة منذ كأس الخليج 9، في ضيافة السعودية في الفترة من 2 إلى 18 مارس عام 1988، على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

تفرد «الأخضر» كان سلبياً هذه المرة، بعدما كانت المرة الأولى التي يفشل فيها بتسجيل أي هدف في مباراتين متتاليتين منذ خليجي 9، بعدما فاز على المنتخب الكويتي في الافتتاح 2-1، ثم تعادل بدون أهداف مع منتخبنا الوطني في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لـ«خليجي 23»، وخسر بهدفين نظيفين أول من أمس، أمام المنتخب العماني، ليودع البطولة الخليجية.