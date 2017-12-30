منتخبات خليجي تؤدي صلاة الجمعة

حصل لاعبو المنتخبات المشاركة في خليجي 23، على ساعات راحة إضافية صباح أمس، لأداء صلاة الجمعة، وسمح للاعبين بالاستيقاظ متأخراً أمس، حتى إذا كانت هناك مباريات في هذا اليوم.

وفضل لاعبو منتخبات البطولة الخليجية، والمقيمون في فندقي هوليداي إن وكروان بلازا في محافظة الفروانية، التي تقع جنوب مدينة الكويت، وتبلغ مساحتها 190 كم، الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام، في مجموعات منفصلة، خاصة وأن الفندقين يحيط بهما الكثير من المساجد.

أما المنتخبات المقيمة في فندق الجميرا، ففضلت الأجهزة الفنية، توفير الباصات لنقل اللاعبين من وإلى صلاة الجمعة، نظراً لعدم وجود مساجد قريبة من مقر إقامتهم في منطقة المسيلة بمحافظة مبارك الكبير.

وأكمل نجوم منتخبنا بقية يوم أمس في راحة استعدادا للعودة إلى التدريبات صباح اليوم تحضيرا لمباراة نصف النهائي، التي تأهل إليها الأبيض بعد حصوله على المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى عقب التعادل مع منتخب الكويت صاحب الضيافة في ختام مباريات المجموعة الأولى أول من أمس.