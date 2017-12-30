علي مبخوت.. نجم المونديال

حظي علي مبخوت لاعب منتخبنا الوطني الأول، باهتمام خاص من قبل جماهير بطولة كأس الخليج 23، بعد زيادة نجوميته كثيراً، عقب مشاركته مع فريقه الجزيرة في كأس العالم للأندية الأخيرة في أبوظبي، التي احتل فيها ممثل الوطن المركز الرابع، وتناقلت كبرى وسائل الإعلام العالمية، واقع تلك البطولة، خاصة مباراة «فخر أبوظبي» وريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية، الذي توج الريال بطلاً له.

تزاحمت الجماهير حول مبخوت، عقب مباراة منتخبنا الوطني ونظيره منتخب الكويت، وطلبت أسر كويتية كاملة، بالتقاط الصور التذكارية معه، وخاصة الأطفال، الذين لم يتأخر مبخوت عن تلبية طلبهم بالتصوير معه، وظهر اللاعب قمة في التواضع خلال تعامله مع جماهير الكرة، التي ازدادت احتراماً لشخصه خارج الملعب، كما تعشقه كمهاجم لا يشق له غبار داخل المستطيل الأخضر.

يشارك مبخوت في بطولات كأس الخليج للمرة الثالثة هذا العام، وكانت بدايته الفوز بكأس «خليجي 21» في البحرين عام 2013، مع الجيل المميز الذي يضم اللاعبين أمثال عمر عبد الرحمن «عموري» وأحمد خليل وخميس إسماعيل وغيرهم، ثم ظهر مع (الأبيض) في «خليجي 22» في السعودية، وأنهى المنتخب مشواره في المركز الثالث، وشارك منتخبنا الوصول إلى الدور قبل النهائي أول من أمس، باحتلال المركز الثاني في «خليجي 23» بالكويت.

ظهر مبخوت للمرة الأولى مع الجزيرة في النسخة الأولى من دوري المحترفين، وكان في يوم 17 أبريل 2009، عندما فاز الجزيرة 4-1 على الشارقة، ولكنه لم يقنع كثيراً في هذه المباراة، وسرعان ما لفت الانتباه أكثر في المباراة الثانية ضد الظفرة في 26 من الشهر نفسه، عندما سجل أول أهدافه مع الجزيرة، ليتواصل بعدها مشواره الناجح مع الجزيرة والمنتخب الوطني.