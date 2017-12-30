العالم يتفاعل مع مؤتمر دبي الدولي 12

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية مع أحداث وفعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ12، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونشرت أخبار المؤتمر عبر القنوات التلفزيونية والصحف والمجلات والمواقع الالكترونية والحسابات الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، كما تفاعل الفائزون بجوائز «دبي غلوب سوكر» في حساباتهم الرسمية مع المؤتمر، وتصدرت صورة فابيو كابيلو وهو يسلم جائزة أفضل دوري لكرة القدم غلاف صحيفة «أيه اس» الإسبانية، كما تصدرت صورة زين الدين زيدان وهو يحمل جائزة أفضل مدرب لهذا العام غلاف صحيفة «ماركا»، فيما قام الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد بتغطية فعاليات المؤتمر منذ الإعلان عن جلساته والمتحدثين فيه في المؤتمر الصحفي وحتى حفل التكريم الذي نشر احتفالات وفرحة الفريق بالفوز بالجوائز المتعددة عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها «واتس اب».

وسائل الإعلام

كان في مقدمة وسائل الإعلام المختلفة التي تابعت وقائع المؤتمر وحفل «غلوب سوكر» صحيفة إي اس بي ان العالمية والموقع الرسمي لنادي موناكو، وموقع سبورتس سنتر العالمي، ومنصة إي بلاير الألمانية وموقع فوتبول تايمز، وموقع روما الإخباري، ولم تقتصر التغطية على وسائل الإعلام الأوروبية والعربية فقط إنما تناولت وسائل الإعلام الآسيوية أخبار المؤتمر مثل الأخبار البنغلاديشية والصحيفة الهندية الرياضية «دي ان ايه»، وصحيفة تريبيون وموقع بولا سبورت من اندونسيا، وموقع سي ان ان 18 الآسيوي.

وتقدم الأرجنتيني سيموني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي على تويتر بالشكر إلى دبي على الدعوة للحضور والتحدث في المؤتمر، فيما عبر الحساب الرسمي للفرق الوطنية لكرة القدم البرتغالية على تويتر عن الفرحة بالفوز قائلًا: لا يمكن أن ينتهي هذا العام بدون الفوز بجائزة إضافية للكابتن بعد الفوز بجوائزه المتعددة، وصلت مؤخراً جائزة «دبي غلوب سوكر».

جوائز

أقيمت فعاليات مؤتمر دبي في مدينة جميرا، وشهد ختام فعاليات المؤتمر توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر» العالمية، وقام بتسليم الجوائز كل من اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الشعفار عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وعلي النابودة المدير العام لأودي في النابودة للسيارات، أحد رعاة المؤتمر.

وتصدر نادي ريال مدريد الجوائز بحصوله على جائزة أفضل ناد، ونال مدربه زين الدين زيدان جائزة أفضل مدرب وحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة افضل لاعب لهذا العام، فيما توزعت جوائز موقع كورة بين الدول العربية حيث فاز منتخب السعودية بجائزة كورة لأفضل منتخب عربي، فاز هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري بجائزة أفضل مدرب منتخب عربي.

وفاز بجائزة الأعمال الرياضية فيران سوريانو، وبجائزة أفضل حكم، الدولي فيلكسبرايش، وفاز الدوري الإسباني «لاليغا» بجائزة أفضل دوري كرة قدم، ونال كارلسبويول الجائزة التقديرية لمسيرة لاعب، نال فاديم فاسيليف المدير التنفيذي لنادي موناكو الفرنسي جائزة أفضل مدير تنفيذي لشركة كرة القدم، ونال مارتشيلو ليبي جائزة مسيرة أفضل مدرب، وذهبت الجائزة التقديرية لمسيرة لاعب إلى فرانشيسكو توتي، وحصد خورخي مينديز جائزة أفضل وكيل أعمال لهذا العام.

مزحة

مازح رونالدو عبر «الفيديو كونفرس» الحاضرين في حفل «دبي غلوب سوكر» قائلا «لا يزال لديي مساحة كبيرة في غرفتي تتسع لمزيد من الكؤوس الشخصية». وتابع: إنها لحظة خاصة لي أشعر فيها بالسعادة البالغة لتلقي جائزة أفضل لاعب، أتقدم بالشكر إلى زملائي في الفريق، وإلى مدربي، وإلى نادي ريال مدريد، كان عاما مذهلا، فزنا بالكثير من الجوائز الجماعية كما فزت بالعديد من الجوائز الفردية، لذلك أنا سعيد جداً، وشكراً لكل من صوت لي للفوز بهذه الجائزة، وأتمنى أن نفعل الشيء نفسه العام المقبل.

شرف

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد تسلمه جائزة مدرب العالم إنه لشرف لي وللنادي الحصول على العديد من الجوائز، ما يعني أن الأمور تسير في الطريق الصحيح.