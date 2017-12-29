200 مشجع على نفقة محمد خلف الحبتور لمؤازرة الأبيض

تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة وبإشراف لجنة نحن معاك يالأبيض شخصيات وطنية تكثف جهودها لتكثيف التواجد الجماهيري لمؤازرة الأبيض في خليجي 23 بالكويت.

وأشاد خالد عبد الله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية رئيس لجنة نحن معاك يالأبيض بالمبادرين لدعم الحملة وفي مقدمتهم محمد بن خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، الذي تكفل بنفقة 200 مشجع لمؤازرة الأبيض، كما عودنا دائماً على أن يكون سباقاً في دعم المبادرات الوطنية وهذا الأمر لا يعد غريباً على أبناء زايد الخير وهو نهج متأصل لأبناء هذا البلد المعطاء.