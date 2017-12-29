الإمارات تواجه العراق والبحرين أمام عمان في نصف نهائي خليجي23

اقتنص العراق صدارة المجموعة الثانية في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" بعد فوزه الكبير 3-صفر على اليمن في ختام دور المجموعات "الجمعة".

ورفع العراق رصيده إلى سبع نقاط ليضرب موعداً مع الإمارات ثاني المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي بينما ظل اليمن في ذيل الترتيب بدون نقاط بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

وحلت البحرين في المركز الثاني بخمس نقاط بعد تعادلها لتلتقي عُمان متصدرة المجموعة الأولى في قبل النهائي.

جاءت ثلاثية العراق في الشوط الثاني عبر علي حصني في الدقيقة 54 عندما استغل تمريرة وصلته بالخطأ من أحد مدافعي اليمن ليجد نفسه في مواجهة محمد عايش حارس المرمى ليسدد في الشباك من مدى قريب.

وجعل علي فايز النتيجة 2-صفر من ركلة جزاء في الدقيقة 64 قبل أن يضيف مهدي كامل الهدف الثالث قبل النهاية بعشر دقائق من تسديدة من داخل منطقة الجزاء من مدى قريب.

ويلتقي العراق مع الإمارات وعُمان مع البحرين في قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.