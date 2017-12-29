عمان - السعودية: عمان يطيح الأخضر ويتأهل

فجر المنتخب العماني مفاجأة من العيار الثقيل وصعد على حساب نظيره السعودي «الأخضر» إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم (خليجي 23) المقامة بالكويت، بعدما تغلب عليه 2 - 0، أمس، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. ورفع المنتخب العماني رصيده بذلك إلى ست نقاط لينتزع صدارة المجموعة ويتأهل للمربع الذهبي. وتقدم المنتخب العماني في الدقيقة 58 بهدف سجله المدافع السعودي خالد عبد الباقي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، ثم أضاف البديل سعيد الرزيقي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77. أما المنتخب السعودي الذي كان ضمن أقوى المرشحين لإحراز اللقب، فتجمد رصيده عند أربع نقاط لينتهى مشواره في البطولة من الدور الأول.

قرارات حاسمة

ولعبت قرارات بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني، دوراً هائلاً في حسم المباراة، حيث جاء الهدف الأول إثر تسديدة قوية من البديل سعيد الرزيقي، كما سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني إثر تمريرة من البديل الآخر محمود مبروك المشيفري.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب متوسط واتسمت الدقائق الأولى بالحذر الشديد. وتفوق المنتخب السعودي نسبياً في الاستحواذ على الكرة.

وجاءت أول فرصة خطيرة في الدقيقة 19، وكانت من نصيب المنتخب العماني، حيث انطلق المهاجم خالد الهاجري وسدد كرة مباغتة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس السعودي عساف القرني تصدى لها ببراعة.

بمرور الوقت، بدأ المنتخب السعودي استعراض قوته الهجومية وهدد مرمى المنتخب العماني بشكل كبير .

ضغط

واصل المنتخب السعودي ضغطه الهجومي بحثاً عن التقدم خلال الشوط الأول، مستفيداً من انطلاقات علي النمر من الناحية اليسرى، وسدد نوح الموسى كرة زاحفة قوية في الدقيقة 32، تصدى لها الحارس العماني فايز الرشيدي بصعوبة.

وواصل المنتخب السعودي تفوقه في الاستحواذ، والضغط الهجومي خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول لكن محاولاته باءت بالفشل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، أجرى بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني أول تبديل في المباراة، حيث أشرك سعيد سالم الرزيقي بدلاً من عبد العزيز المقبالي. وكثف المنتخب العماني تركيزه على الاستحواذ على الكرة والضغط ليحاصر المنتخب السعودي في وسط ملعبه لدقائق لكن دون خطورة حقيقية على الشباك.

وفي الدقيقة 58 وجه المنتخب العماني صدمة لنظيره السعودي، حيث افتتح التسجيل عندما تلقى البديل سعيد الرزيقي طولية عالية وسدد بقوة ليتصدى الحارس للكرة وترتد، ولدى محاولة الرزيقي متابعتها تدخل المدافع السعودي خالد عبد الباقي محاولاً تشتيت الكرة لكنه دفع بها بالخطأ إلى داخل الشباك.

كرة خادعة

وكاد المنتخب العماني أن يحبط نظيره السعودي مجدداً بالهدف الثاني في الدقيقة 67، حيث سدد المدافع فهمي سعيد كرة خطيرة خادعة برأسه لكن الحارس عساف القرني تصدى لها ببراعة.

بعدها ضغط المنتخب السعودي بقوة أملا في التعادل، لكن الفريق العماني كثف تركيزه على الجانب الدفاعي بشكل كبير، باحثا عن الفرص من خلال الهجمات المرتدة. وفي الدقيقة 76، دفع مدرب عمان باللاعب محمود مبروك المشيفري بدلا من رائد إبراهيم.

وبعدها بثوان قليلة، أرسل المشيفري طولية رائعة إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها البديل الآخر سعيد الرزيقي بتسديدة ساحرة برأسه إلى داخل الشباك معلناً تقدم عمان 2 - 0. وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

سالم الوهيبي

قال سالم سعيد الوهيبي، رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، إنهم بعد الفوز المستحق على المنتخب السعودي، بات طموحهم الوصول إلى النهائي والفوز باللقب.

وليد السعدي

أكد لاعب المنتخب العماني وليد السعدي أن سر فوزهم في مواجهة أمس على المنتخب السعودي أنهم تعاملوا معه باحترام كامل، لأنه منتخب صاعد لنهائيات كأس العالم، وليس بالمنتخب العادي، وهو احترام قادهم إلى الظفر بالنقاط الثلاث.

سليمان البريكي

أكد حارس المنتخب العماني البديل سليمان البريكي أنهم لم يفكروا بغير الفوز في مواجهة، أمس، لأن أي نتيجة أخرى كانت ستكون بمثابة شارة الخروج ومغادرة البطولة، لذلك كان الأداء حماسياً وقوياً.

شاعر المليون خلف عمان

حرص الشاعر العماني حمود بن وهقة على مساندة منتخب بلاده أمام الأخضر. ويعتبر بن وهقة من أبرز الأسماء على الساحة الشعرية العمانية بعد مشاركته في برنامج شاعر المليون.

فيربيك: جاهزون للجميع في نصف النهائي

أعرب بيتر فيربيك، مدرب منتخب عمان، عن سعادته بالفوز على منتخب السعودية الذي قادهم إلى التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 23»، وقال فيربيك إن الأحمر العماني جاهز لمواجهة أي منتخب قادم من المجموعة الأخرى.

وأضاف: «في الدقائق الأولى كنا أفضل ثم تفوق الأخضر السعودي، ولعبنا بصورة ممتازة في الشوط الثاني باستثناء الربع الأخير من المباراة، إذ حاول منتخب السعودية مفاجأتنا بهدف».

وعن سر تفوق المنتخب العماني قال: «فوجئت بتغيير خطة الأخضر، وقررت دخول البديل سعيد الرزيقي».

يورسيتش: افتقدنا الخطورة وكسبنا المواهب

أكد مدرب السعودية كورنسلاف يورسيتش أن الأخضر افتقد الهجمات الخطرة أمام عمان، في حين كان المنافس غير مستعجل، وينتظر الفرص التي استغلها أخيراً، واستطاع إحراز هدفي الفوز والتأهل، مؤكداً أن المنتخب السعودي كسب المواهب وراء المشاركة في خليجي 23. وعن مستقبل اللاعبين علي النمر ونوح موسى بعد تألقهما وبقية اللاعبين الآخرين من الصف الثاني، قال كورنسلاف إن أحد أهداف البطولة محاولة اكتشاف بعض اللاعبين، ليتم تدعيمهم بالمنتخب السعودي في الفترة المقبلة.

البديل الرزيقي يتألق

تألق سعيد الرزيقي لاعب عمان في مباراة منتخب بلاده أمام الأخضر السعودي، وقاد البديل سعيد الرزيقي الأحمر العماني إلى الفوز بعد دخوله في الشوط الثاني من المباراة، حيث ساهم في الهدف الأول الذي جاء عبر «نيران صديقة» ، ثم تمكن الرزيقي من تعزيز تقدم عمان بعد ذلك، ليصعب المهمة على الأخضر، ولتشهد المباراة عودة نجم بعد أن حقق الثنائية في رصيده الشخصي في بطولة خليجي 23.