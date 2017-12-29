العراق - اليمن: مهمة سهلة للأسود ومطالب بحكم أجنبي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تبدو مهمة العراق سهلة على الورق في مواجهة المنتخب اليمني الذي بات خارج المنافسة رسمياً بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.

واستعاد المنتخب العراقي الذي يكفيه التعادل لبلوغ نصف النهائي، بريقه في اللقاء مع قطر بعد بداية متوسطة أمام البحرين انتزع فيها هدف التعادل 1-1 في الدقائق الأخيرة.

واعتبر المدرب العراقي باسم قاسم أن المنتخب «قطع 50 في المئة من مشوار التأهل إلى الدور نصف النهائي، وأمامنا الآن نصف المشوار الآخر في مواجهتنا مع المنتخب اليمني الذي قدم مباراة جيدة أمام البحرين».

وتابع «نحن مطالبون بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة حتى نتأهل إلى الدور نصف النهائي». بدوره، سيحاول المنتخب اليمني الباحث عن فوز أول خلال مشاركاته الثماني في المسابقة، وداع البطولة بظهور مشرف أمام العراق.

وبعد الخسارة الكبيرة أمام قطر في الجولة الافتتاحية، قدم اليمنيون أداء مغايراً في اللقاء الثاني مع البحرين وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الخروج بنقطة التعادل.

واحتج المسؤولون عن المنتخب اليمني على قرارات الحكم السعودي سلطان الحربي معتبرين أنه احتسب ركلة جزاء غير صحيحة للبحرين جاء منها هدف الفوز الوحيد، فيما حرمهم من ركلة مماثلة، وفقاً لتصريحات إداري المنتخب عبد الرقيب العديني.

وقال مدرب اليمن الإثيوبي ابراهام ميبراتو «قدّمنا مستوى مميزاً في مواجهة البحرين، ولعبنا من أجل الدفاع عن حظوظنا في المباراة حتى النهاية، لكن الفريق لم يُوفق في الوصول إلى المرمى، كما أنه عانى من قرارات التحكيم في المباراة».

وأكد ميبراتو أنه سيعمل على تقديم مستوى أفضل أمام العراق «من أجل تجهيز منتخبه للمواجهة الحاسمة مع نيبال» في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

تحكيم أجنبي

تقدم الاتحاد اليمني لكرة القدم بطلب رسمي للجنة الفنية لبطولة كأس الخليج (خليجي 23) من أجل الاستعانة بحكام أجانب في المباراة المقبلة أمام المنتخب العراقي المقررة اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وودعت اليمن منافسات خليجي رسمياً بعد الخسارة بهدف نظيف أمام المنتخب البحريني، في مباراة شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية والاعتراضات العديدة من الفريق اليمني.

وأكد الدكتور حميد الشيباني أمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم أن الحكم السعودي سلطان الحربي ظلم المنتخب اليمني كثيراً في مباراة الفريق مع البحرين وقد أوضحنا الموقف للجنة الفنية بشكل رسمي وطلبنا بحكام أجانب.

ظلم

وقال الشيباني: «هذا الطلب ليس مرتبطاً بفرصة المنتخب اليمني وانعدام حظوظه في التأهل للدور قبل النهائي، ولكن نريد أن نثبت حالة حتى لا يتكرر هذا الظلم في المستقبل، مؤكداً أن الفريق البحريني لعب ضد اليمن بـ 12 لاعباً بوجود الحكم السعودي وانحيازه التام للفريق البحريني ضد اليمن بشهادة كل من تابع المباراة».

وأوضح الشيباني أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحربي للبحرين غير صحيحة وهناك أيضاً أكثر من ركلة جزاء لم تحتسب للمنتخب اليمني ورغم ذلك احتجاجنا بالملعب كان حضارياً من خلال جلوس الحارس بجوار القائم إثر قرار الحكم.

وأضاف الشيباني قائلاً: «لا توجد لدينا أي حساسية من أي حكم عربي لكن بصراحة ما شاهدناه من حكم مباراة البحرين يؤكد أنه حكم متواضع وأشك بأن يكون من حكام النخبة، وللأسف الوفد اليمني ليس سعيداً لما حصل أبداً خاصة أنه لا يليق أن يكون ببطولة خليجية مهمة».

ميبراتو: هدفنا ترك صورة مشرفة

أبدى الإثيوبي إبرهام ميبراتو مدرب منتخب اليمن، تطلعه إلى قيادة الفريق لترك ذكرى طيبة، وتحقيق فوزه الأول في بطولات كأس الخليج، عندما يلتقي المنتخب العراقي اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية من كأس الخليج 23، وأكد أنه ولاعبيه عازمون على تقديم المستوى نفسه، والظهور بالروح القتالية نفسها التي ظهروا بها أمام المنتخب البحريني في مباراتهم الأخيرة.

قال ميبراتو: «قضينا وقتاً طيباً في البطولة الخليجية، وعازمون على الظهور بالمستوى نفسه والأداء الذي ظهرنا به أمام البحرين، ونتوقعها مباراة قوية، لأن المنتخب العراقي من أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة، ونحن نحترمهم كثيراً، وأتمنى أن نخوض مباراة رائعة وقوية».

أكمل المدرب: «أتطلع إلى قيادة اليمن إلى تحقيق فوزه الأول في البطولات الخليجية، وهذا لا يمنع من اعتبار التعادل نتيجة طيبة، ولكن هناك مشكلة في تسجيل الأهداف، لأن الدوري اليمني متوقف منذ سنوات، والمهاجم مطلوب منه اللعب أسبوعياً حتى يكتسب حاسة التهديف، ولأن هذا غير متوفر، فليس أمامنا سوى المباريات الودية».

باسم: نتعرض لضغوط تغرق أسطولاً

أكد باسم قاسم مدرب المنتخب العراقي، أن «أسود الرافدين» يلعبون على الفوز فقط عندما يلتقون المنتخب اليمني اليوم، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كأس الخليج 23، رغم أن التعادل يكفي فريقه للوصول إلى المربع الذهبي، وأشار إلى أن المنتخب العراقي، تعرض لضغوط تغرق أسطولا كاملا في البحر، عقب تعادله مع المنتخب البحريني 1-1 في افتتاح مباريات المجموعة.

قال قاسم: «ندرك أننا قطعنا نصف الطريق نحو الوصول إلى نهائي كأس الخليج، ولكن أمامنا مباراة علينا اجتيازها للوصول إلى النصف الثاني من الطريق، ونحن نسعى بكل جهدنا لتصدر المجموعة الثانية، بعدما قدم المنتخب اليمني مستوى جيداً أمام البحرين، مع تأكيد صعوبة بطولات الخليج، وتوقعات الفوز أو التأهل فيها، والدليل أن هناك تباينا واضحا في أداء المنتخبات المشاركة بين الجولتين الأولى والثانية».

علق قاسم على الأنباء التي ترددت عن رحيله عقب نهاية كأس الخليج الحالية، بقوله: «لا يوجد ضغوط علي الآن حتى أتكلم عن استقالتي من المنتخب العراقي».

عبد الأمير

أكد سعد عبد الأمير لاعب المنتخب العراقي، طي صفحة الماضي، والتركيز على مواجهة اليوم وتحقيق الفوز، لأن على فريقه تكملة الشوط الثاني من مشوار التأهل للمربع الذهبي.

محمد عياش

كشف محمد عياش حارس مرمى المنتخب اليمني، عن الإيجابيات الكثيرة التي خرج بها منتخب بلاده من البطولة الخليجية رغم الخروج المبكر، على رأسها الخبرة الكبيرة التي اكتسبها اللاعبون من البطولة.

حسين علي

اعتبر حسين علي لاعب المنتخب العراقي، أن الفوز بكأس الخليج 23، سيكون خطوة مهمة في مشواره، مؤكدا أن الجيل الحالي من اللاعبين بحاجة إلى الألقاب لإثبات الذات.

علاء الصاصي

تمنى علاء الصاصي لاعب المنتخب اليمني، أن يجني منتخب بلاده ثمار خبرة المشاركة الخليجية مستقبلاً، وأشار إلى الكرة اليمنية حاولت تقديم صورة جيدة خلال البطولة الخليجية.