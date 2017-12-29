«الأبيض» وعُمان إلى المربع الذهبي

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«الأبيض» يعبر إلى نصف نهـائي خليجي 23
83 % الشائعات لن تُفشل "خليجي 23 "
الحوثيون عنوان الخراب.. دمّروا 70 % من المنشآت ونهبوا مئات الملايين
عمان - السعودية: عمان يطيح الأخضر ويتأهل
لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
اقرأ أيضاً:
«الأبيض» يعبر إلى نصف نهـائي خليجي 23
83 % الشائعات لن تُفشل "خليجي 23 "
الحوثيون عنوان الخراب.. دمّروا 70 % من المنشآت ونهبوا مئات الملايين
عمان - السعودية: عمان يطيح الأخضر ويتأهل
لمشاهدة ملحق "خليجي 23" بصيغة الــ pdf اضغط هنا اقرأ أيضاً: «الأبيض» يعبر إلى نصف نهـائي خليجي 23 83 % الشائعات لن
تأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ23، بعد تعادله مع شقيقه الكويتي بلا أهداف، في المباراة التي جرت مساء اليوم على استاد جابر الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
تبدو مهمة العراق سهلة على الورق في مواجهة المنتخب اليمني الذي بات خارج المنافسة رسمياً بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.
فجر المنتخب العماني مفاجأة من العيار الثقيل وصعد على حساب نظيره السعودي «الأخضر» إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم (خليجي 23) المقامة بالكويت،
أكد 83% من المشاركين في استطلاع «البيان» اليومي عن القضايا المطروحة في خليجي «23» أن الشائعات التي تطلق من حين لآخر بشأن انسحاب بعض المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية لكأس الخليج والمقامة بالكويت،
استمراراً للحلقة الماضية، التي جاءت تحت عنوان «الكرة اليمنية.. أوجاع وأحلام في ملاعب دمرتها الحرب»، نواصل في هذه الحلقة، رصد معاناة الكرة اليمنية، والبحث عن الأيدي التي خرّبتها ودمرت منشآتها وملاعبها، وحرمت الشباب اليمني من حقه في ممارسة كرة القدم.
عقدت اللجنة الإعلامية لدورة خليجي 23 اجتماعها الثالث أمس برئاسة رئيس اللجنة الكويتي سطام السهلي، وبحضور رئيس الوفد الإعلامي البحريني عباس العالي ورؤساء جميع وفود إعلام الدول المشاركة.
متحف الكويت للسيارات القديمة والكلاسيكية، ليس مجرد متحف يضم مجموعة من السيارات القديمة أو الرياضية وحسب، بل هو صرح فريد من نوعه يوثق تاريخ ارتباط عدد من حكام وأمراء الكويت بالسيارات التي كان يملكونها إضافة إلى سيارات أخرى ارتبط اسمها بعدد من حكام دول العالم.
حضر رحمة حسين الزعابي سفير الدولة لدى الكويت، حفل العشاء الذي أقامه ناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو الوفد الرسمي لكأس الخليج العربي 23،
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، انطلاقة سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي في افتتاح مهرجان سموه للقدرة،
يرى نجم كرة القدم الكويتية السابق، سعد الحوطي، أن الحضور الجماهيري لبطولة كأس الخليج (خليجي 23)، لن يتأثر، رغم خروج المنتخب الكويتي مبكراً من دور المجموعات،
أكد الدكتور جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد الكرة العماني، أن منتخب بلاده أحد أفضل المنتخبات الخليجية وفي آسيا أيضاً، لكنه لم يستثمر ذلك بشكل جيد لتطوير الكرة المحلية،