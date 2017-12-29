«الأبيض» وعُمان إلى المربع الذهبي

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  • فريق العمل: العوضي النمر -عدنان الغربي -إيهاب زهدي -عماد الدين إبراهيم -علي الظاهري -محمود طه -أحمد عبداللطيف ــ تصوير: سالم خمي
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