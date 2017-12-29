«الأبيض» وعُمان إلى المربع الذهبي

أكد 83% من المشاركين في استطلاع «البيان» اليومي عن القضايا المطروحة في خليجي «23» أن الشائعات التي تطلق من حين لآخر بشأن انسحاب بعض المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية لكأس الخليج والمقامة بالكويت،