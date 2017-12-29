استطلاع

83 % الشائعات لن تُفشل "خليجي 23 "

المصدر:
  • إعداد- عز الدين جاد الله ــ غرافيك: حسام الحوراني
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أكد 83% من المشاركين في استطلاع «البيان» اليومي عن القضايا المطروحة في خليجي «23» أن الشائعات التي تطلق من حين لآخر بشأن انسحاب بعض المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية لكأس الخليج والمقامة بالكويت، ليست قادرة على إفشال البطولة، وذلك في نتائج الاستطلاع على موقع الصحيفة الإلكتروني، مقابل 17% أشاروا إلى أن الشائعات قد تفسد الدورة الحالية.

وجاءت النتائج على الموقع الإلكتروني متطابقة مع نتائج الاستطلاع المنشورة على حساب الصحيفة الرسمي على «تويتر»، ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على «فيس بوك» حيث نفى 78% قدرة الشائعات على إفشال النسخة الحالية لكأس الخليج، مقابل 22% أيدوا قدرتها على إفساد البطولة.

 

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