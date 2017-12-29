حفل عشاء يُلطّف الأجواء

حضر رحمة حسين الزعابي سفير الدولة لدى الكويت، حفل العشاء الذي أقامه ناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو الوفد الرسمي لكأس الخليج العربي 23، بحضور سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وأحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعبدالحميد البستكي عضو اللجنة الفنية في لجنة دوري المحترفين، وحسن الجسمي مدير الاعلام والتسويق في الاتحاد وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية ولفيف من الإعلاميين وأعضاء الوفد الإماراتي في «خليجي 23».

وتخلل اللقاء الأحاديث الودية بين الحضور حول كأس الخليج «خليجي 23»، كما تميز الحفل الذي جاء بمثابة تلطيفاً لأجواء العمل خاصة بالنسبة للوفد الإعلامي الإماراتي والصحافيين الذين حضروا من مختلف وسائل الإعلام لتغطية بطولة كأس الخليج «خليجي 23» في الكويت. وفي نهاية الحفل، التقط الحضور صورة جماعية مع السفير رحمة حسين الزعابي وناصر بن ثعلوب الدرعي.