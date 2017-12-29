متحف السيارات.. عالم كلاسيكي

متحف الكويت للسيارات القديمة والكلاسيكية، ليس مجرد متحف يضم مجموعة من السيارات القديمة أو الرياضية وحسب، بل هو صرح فريد من نوعه يوثق تاريخ ارتباط عدد من حكام وأمراء الكويت بالسيارات التي كان يملكونها إضافة إلى سيارات أخرى ارتبط اسمها بعدد من حكام دول العالم.

يقع المتحف في منطقة الشويخ بالكويت وافتتح في 10 أكتوبر عام 2010 ويضم العديد من المرافق المهمة بدءاً من صالة عرض السيارات القديمة والكلاسيكية إلى جانب الاستوديو والديوانية والورشة الفنية ومدينة المتحف التي توفر للأطفال فرصة القيادة والالتزام بقواعد المرور.

تاريخ

وللتعرض عن محتويات المتحف بصورة أقرب، كشف فؤاد السليم مستشار المتحف أن صالة عرض السيارات تضم السيارة الأولى «لينكولن كونتينانتال» وهي ملك للمغفور له الشيخ عبدالله السالم وأطلق عليها سيارة «الدستور» كون الشيخ عبدالله السالم من حكام الكويت الذين وضعوا الدستور ويتم استخدامها في المواكب الرسمية، وبجوارها سيارة المغفور له الشيخ صباح السالم، وتستخدم أيضاً في المواكب الرسمية، مؤكداً أنهم حرصوا على وضع صورة في الأعلى للمغفور له عندما كان في جولة في أرجاء البلاد لرؤية الشعب.

وأضاف إن المعرض يضم سيارة خاصة بالمغفور له الشيخ جابر الأحمد وحرصوا على وضع صور للسيارة قبل التعديل والصيانة، حيث كان المغفور له الشيخ جابر الأحمد وزيراً للنفط آنذاك وبقت السيارة في منطقة الأحمدي ليتم جليها وتجديدها، وبجوارها سيارة المغفور له بإذن الله الشيخ سعد العبدالله محركها بحجم 600 وهي سيارة رئاسية اشتهر بها رحمه الله.

وتبدو سيارة الرولز رايلز من السيارات الملفتة لانتباه الزوار المملوكة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فيما تقف سيارة المنيرما البلجيكية في وسط الصالة مستوحى منها شعار المتحف، كما تضم الصالة عدداً من الدراجات النارية القديمة الخاصة بالشرطة، وسيارة أخرى للشيخ عبدالله المبارك.

معرض

وأوضح السليم أن المتحف يستقدم سيارات بعض القيادات في العالم مثل سيارة الرئيس الأميركي الأسبق آيزين هاور ويتم الاستعانة بها في المناسبات، وسيارة «فانتوم» الخاصة بالملك فاروق ملك مصر في السابق، وسيارة الملكة اليزابيث من نوع امبريال مكشوفة من الأعلى، إضافة إلى وجود سيارة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان من نوع ستوتيز، إلى جانب عدد من السيارات الأخرى النادرة.

وأشار السليم إلى أن الصالة تضم العديد من السيارات الرياضية والعالمية مثل سيارة العميل السري جيمس بوند وهي من أوستن مارتن دي بي 5 وهي السيارة التي استخدمت في تصوير أحد أفلامه.