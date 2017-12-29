مناقشة التغطياتالخارجة عن النص

عقدت اللجنة الإعلامية لدورة خليجي 23 اجتماعها الثالث أمس برئاسة رئيس اللجنة الكويتي سطام السهلي، وبحضور رئيس الوفد الإعلامي البحريني عباس العالي ورؤساء جميع وفود إعلام الدول المشاركة.

وخلال الاجتماع، قررت اللجنة رفع تقارير عن بعض التغطيات الإعلامية الخارجة عن النص، للوفود الرسمية عن طريق ممثليها في اللجنة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي قنوات رياضية أو صحيفة رياضية تم اعتمادها من قبل اللجنة وإصدار بطاقات لها.

وأكدت اللجنة أهمية استمرار جميع الإعلاميين في المحافظة على نجاح الدورة، وتقديم صورة رائعة ومشرفة لما تقدمه اللجنة المنظمة العليا من خدمات كبيرة.

وصادقت اللجنة على تقارير الإشراف الإعلامي عن المباريات الأربع الماضية، كما استعرضت اللوائح التنظيمية، وقدمت العديد من المقترحات الخاصة باللجان الإعلامية في دورات كأس الخليج.