سعد الحوطي: الحضور الجماهيري لن يتأثر بخروج الكويت

يرى نجم كرة القدم الكويتية السابق، سعد الحوطي، أن الحضور الجماهيري لبطولة كأس الخليج (خليجي 23)، لن يتأثر، رغم خروج المنتخب الكويتي مبكراً من دور المجموعات، بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام السعودية ثم عمان، موضحاً إن الخروج المبكر كان متوقعاً، بالنظر إلى الغياب الطويل للمنتخب عن المنافسات الدولية، فلم يتجمع الفريق على مدى عامين ونصف، أو يخض أي مباراة، حتى ولو ودية، بسبب الإيقاف المفروض من قبل فيفا على الكرة الكويتية.

كما أكد الحوطي أن الجمهور الكويتي على درجة عالية من الوعي والثقافة الرياضية، ولن يتخلى عن مساندة الفرق المختلفة، ومتابعة البطولة حتى النهاية، خصوصاً أن البطولة على أرضه، ودوره مهم للمساهمة في نجاح البطولة وخروجها بأفضل صورة.

تميز

وراهن الحوطي، على أن الجمهور الكويتي سيواصل الحضور في بقية المباريات، على الرغم من أن مباراة الكويت مع الإمارات، ستكون هي الأخيرة للفريق في مشوار خليجي 23.

وأشار الحوطي إلى أن الكويت نظمت كرنفالاً رائعاً، بشهادة الجميع في انطلاق النسخة 23، حيث كان حفل الافتتاح مميزاً للغاية، وزينه حضور أمير البلاد، وأيضاً الحضور الجماهيري الكبير الذي وجد في المدرجات، وهو يعتبر أمراً عادياً، أن يعود الجمهور الكويتي للملاعب مرة أخرى، بعد أن عادت الكويت من الإيقاف، وهو أمر أكثر من رائع.

تحضير

وأضاف الحوطي: «أعتقد أن الكويت تقدم حتى الآن نسخة رائعة، وصلت إلى درجة الامتياز في كأس الخليج، بفضل الدعم الكبير للشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد».

وأوضح نجم الكرة الكويتية الأسبق، أن البطولة من الناحية الفنية حتى الآن، تعتبر جيدة، باعتبار أن المنتخبات الخليجية لم تجد فرصة للتحضير مبكراً، وأن غالبية المتابعين للبطولة لم يلاحظوا ارتفاعاً كبيراً للمستوى الفني للبطولة، خصوصاً أن بطولات الخليج كان التحضير لها في السابق يتم مبكراً، ومنذ فترة طويلة، حيث كان الغالبية يعرفون موعد البطولة قبل سنتين، ويتم التحضير لها مبكراً، أما الآن، في النسخة الحالية، فجميع المنتخبات بدأت في فترة محدودة قبل انطلاق البطولة، لذلك يتوقع ارتفاع المستوى في الأيام المقبلة من الناحية الفنية.

مستقبل

وحول المستقبل الذي ينتظر الكرة الكويتية، خاصة والعودة جاءت بعد سنتين من الإيقاف، طالب الحوطي، القائمين على أمر منتخب الأزرق بإتخاذ إجراءت تضمن العودة القوية للكرة الكويتية، عن طريق خطوات محسوبة بدقة سواء اختيار الإدارة الفنية متمثلة في مدرب عالمي مع توفير كافة الإمكانات من أجل ضمان نجاحه، إلى جانب اختيار قاعدة كبيرة من أفضل اللاعبين وأعتقد أن الكرة الكويتية لديها قاعدة قوية من أفضل اللاعبين.

كما طالب الحوطي، جماهير الأزرق بالصبر وعدم استعجال النتائج، لا سيما وأن التوقف الكبير أثر بالطبع على مستوى اللاعبين وأعتقد أن العودة تستلزم بعض الوقت وتكاتف الجميع من أجل الكرة الكويتية التي تستحق الكثير.