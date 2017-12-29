أحمد إبراهيم.. قلب الأسد

يعتبر اللاعب العراقي أحمد إبراهيم أحد أبرز المدافعين في «خليجي 23» ومن أصحاب الخبرة الواسعة في كرة القدم الخليجية، رغم أنه ما زال في منتصف مشواره الكروي.

يحمل «قلب الأسد» العراقي 3 مشاركات في دورة كأس الخليج مع منتخب أسود الرافدين بدأها في 2013 «خليجي 21» بالبحرين ثم في الرياض «خليجي 22».

وشارك أحمد إبراهيم في 72 مباراة دولية مع «أسود الرافدين» منذ 2010 بدأ مسيرته في نادي اربيل قبل الانتقال إلى الوصل الإماراتي في 2013 بنظام الإعارة ومنه إلى نادي عجمان الذي لعب له طيلة موسم 2014 ـ 2015، قبل أن ينتقل إلى الظفرة ومنه إلى نادي الإمارات موسم (2016 ـ 2017)، قبل أن يخوض تجربة جديدة مع الاتفاق السعودي.

ويعدّ أحمد إبراهيم المحترف الوحيد خارج العراق الذي سمح له فريقه الاتفاق السعودي، بالانضمام إلى منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج فيما تعذر ذلك على بقية زملائه المحترفين في أوروبا. كما يحمل المدافع المخضرم آمال الكرة العراقية لتحقيق اللقب الرابع في البطولة بعد سنوات طويلة لم يصعد فيها منتخب بلاده على منصة التتويج.

وبفضل خبرته الكبيرة، نجح المنتخب العراقي في تحقيق الفوز في الجولة الثانية بالدورة الحالية المقامة في الكويت ما عزز حظوظ «أسود الرافدين» في الصعود إلى الدور الثاني والمراهنة بجدية على اللقب. ويتطلع أحمد إبراهيم، إلى نقل خبرته إلى اللاعبين الشباب لأسود الرافدين الذي يسعى لاستعادة أمجاده في انتظار رفع الحظر على خوض المباريات الدولية في أرضه فبراير المقبل.

كما أكد المدافع العراقي أن «أسود الرافدين» عازم على تحقيق لقب كأس الخليج 23، وأنه لن يتأثر بغياب أبرز لاعبيه، وقال: «لاعبو المنتخب الوطني جاءوا إلى الكويت من أجل حصد لقب بطولة كأس الخليج للمرة الرابعة وبالرغم من افتقادنا لأبرز اللاعبين إلا أن منتخب الأسود قوي بلاعبيه الموجودين ولن يتأثر بالغيابات.