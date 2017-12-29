صالح الداوود: كأس الخليج خط أحمر

أكد الكابتن السعودي صالح الداوود أن المحافظة على استمرار دورة كأس الخليج، خيار لا يمكن مناقشته بأي حال وأن الدورة «خط أحمر» لا مجال لإلغائها أو الحديث عن استنفاذ غرضها.

جاء ذلك خلال النقاش في برنامج «منصة الخليج» بقناة دبي الرياضية، واستند الداوود في وجهة نظره على توقف كثير من الدورات والبطولات وتعثر فعاليات عديدة، بينما ظلت دورة كأس الخليج لكرة القدم على مستوى المنتخبات صامدة ما يقارب نصف القرن.

وقال إن هذا الصمود كل تلك السنوات ما كان له أن يحدث لولا الأهداف السامية التي تحققها الدورة، فهي ليست لعبا وتنافسا فقط، بل فعالية استثنائية تجمع أهل الخليج في أجواء رائعة داخل وخارج الملاعب، زيادة على التطور الذي أحدثته في البنيات التحتية وفي المستويات الفنية، ويبقى الهدف الأسمى في التقاء الأشقاء وتواصل الأجيال، ورفض الداوود تقييم أمر استمرار الدورة من عدمها وفقاً للمستوى الفني، مؤكداً أن الأمر أكبر من ذلك.