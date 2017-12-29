وجود التمياط يثير قضية مهمة

أثار تواجد الكابتن نواف التمياط نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي ورئيس وفد منتخب بلاده في البطولة، تساؤلات مهمة تم طرحها في قناة أبوظبي الرياضية ومن بين هذه التساؤلات، أسباب غياب نجوم الكرة الخليجيين من منظومة كرة القدم وعدم اختيارهم في المناصب المرتبطة باللعبة، وكان من أبرز المتحدثين في هذا الجانب، الكابتن الإماراتي يوسف حسين أحد نجوم منتخبنا الذين شاركوا في مونديال 90، حيث ذكر أن هناك جيلين من لاعبي الكرة في الإمارات لم يتول منهم المسؤولية إلا أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة، وقال إن هؤلاء اللاعبين ضحوا بالكثير في تمثيل بلادهم وجزاؤهم في النهاية الإهمال، واستغرب يوسف حسين من خلو تكوين اللجان الفنية من أسماء لامعة في كرة القدم وعدم اختيار عدد مقدر منهم في تشكيل اتحاد الكرة.