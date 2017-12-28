الوحدة يمدد عقد ريجيكامب حتى نهاية الموسم المقبل

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تمديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الروماني لورينت ريجيكامب حتى نهاية الموسم المقبل 2018-2019.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن تمديد عقد المدرب جاء عن قناعة فنية وإدارية بعمل المدرب منذ توليه المهمة وحرصه على تكوين وبناء فريق قوي متجانس ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها " العنابي "، مؤكدة أن قرار تجديد عقد المدرب جاء تأكيداً على رغبة النادي في استمرار حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق الأول تحت قيادة ريجيكامب وبعد تقييم عمل المدرب خلال الفترة الماضية، إذ جاء التجديد بعد التنسيق والتوافق بين إدارة شركة الكرة والمدرب حول الإجراءات القانونية المترتبة على العقد الجديد.

وكان ريجيكامب قد تولى مهمة تدريب "العنابي" مطلع الموسم الجاري في أول تجربة تدريبية له في الإمارات، وحقق نتائج إيجابية وقدم مستوى متميزا من الناحية الفنية مع الوحدة على صعيد دوري الخليج العربي الذي ينافس خلاله الفريق على المراكز الأولى حيث يحتل الوحدة المركز الثالث في جدول الترتيب، بالإضافة إلى تأهله لربع نهائي كأس رئيس الدولة.