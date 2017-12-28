السعودية - عمان: موقعة حاسمة على درب المربع الذهبي

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تشهد الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم «خليجي 23» المقامة في الكويت حتى 5 يناير المقبل، صراعاً ثلاثياً على بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي بين منتخبنا والسعودية وعمان.

وتلتقي اليوم السعودية مع عمان على استاد الكويت، والأبيض مع الكويت على استاد جابر في نفس التوقيت.(19:30).

وانحصرت المنافسة بين المنتخبات الثلاثة بعد خروج منتخب الكويت المضيف رسمياً من السباق إثر تلقيه هزيمتين متتاليتين وبقاء رصيده خالياً من النقاط.

وتصدرت السعودية الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز على الكويت 2-1 في الافتتاح، وتعادل سلبي في الجولة الثانية مع الإمارات شريكته في الصدارة، والتي كانت تغلبت على عمان بهدف دون مقابل في الجولة الأولى.

من جهته، احتل منتخب عمان المركز الثالث بـ 3 نقاط بعد تغلبه على الكويت، بهدف نظيف في الجولة الثانية.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي المقرر في 2 يناير، فيما يقام النهائي في 5 منه.

يحتاج المنتخب السعودي إلى التعادل مع نظيره العماني لضمان بلوغ الدور نصف النهائي، فيما سيكون الفوز حتمياً للأخير للاستمرار في المنافسة.

وسيكون المنتخب العماني بحاجة إلى فوز تاريخي من أجل التأهل على حساب نظيره السعودي حيث سيكون المنتخب السعودي وقتها بحاجة إلى خسارة منتخبنا أمام الأزرق الكويتي.

وعلى مدار 13 مواجهة سابقة بين المنتخبين السعودي والعماني في بطولات كأس الخليج ، كان الفوز من نصيب الأخضر السعودي في 12 من هذه المباريات فيما انتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل السلبي ثم حسمها المنتخب العماني بركلات الترجيح 6 - 5 وكان هذا في المباراة النهائية لخليجي 19 التي أقيمت في عمان والتي شهدت تتويج المنتخب العماني بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.وخسر العمانيون لقاء الجولة الأولى أمام منتخبنا، وبالتالي فإن تساويهم معه في النقاط مع نهاية منافسات المجموعة لن يصب في صالحهم باعتبار أن لائحة البطولة تعتمد المواجهات المباشرة لكسر التعادل في النقاط وليس فارق الأهداف.

ويمكن أن يتساوى الأبيض الإماراتي والعماني في حال خسارة الأول أمام الكويت وتعادل الثاني مع السعودية.

وحول ما يتعرض له فريقه من هجوم إعلامي قال فيربيك: «لا أستغرب هذا الهجوم الذي بدأ قبل البطولة وحتى الآن، إلا أنني على يقين بأنني أمتلك لاعبين على مستوى عال، وأنا فخور بهم».

من جهته، تبدو الأمور أكثر وضوحاً بالنسبة إلى «الأخضر» الذي يكفل له التعادل أو الفوز التأهل.

وفاجأ المنتخب السعودي، المكون في غالبيته من عناصر شابة تفتقد التجربة الدولية، المتابعين بالمستوى الذي قدمه في البطولة، والذي كفل له الفوز على أصحاب الأرض والتعادل مع المنتخب الإماراتي الأكثر خبرة.

وبدا أن طموحات الفريق تغيرت بعد جني 4 نقاط في أول مباراتين وتصدر المجموعة.

وبعد التعادل مع الإمارات، قال المدافع عمر هوساوي: «المنتخب السعودي لم يأت من أجل المشاركة، ولكن الطموح هو تحقيق اللقب، واليوم لم يحالفنا التوفيق، لكن نعد الجمهور أن نحقق المطلوب أمام عمان بالجولة الأخيرة ونتأهل لنصف النهائي».

وتحوم الشكوك حول مشاركة قائد الفريق أحمد الفريدي، الذي غاب أمام الإمارات للإصابة، ولم يشارك في التدريبات الجماعية الأخيرة.

يورتشيتش: معنوياتنا عالية جداً

كشف الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب منتخب السعودية، عن ارتفاع عال في معنويات لاعبيه، قبل مواجهة منتخب عمان اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى من «خليجي 23»، وقال: «(الأخضر) جاهز للمواجهة بشكل ممتاز من خلال التمارين، وإلى جانب المعنويات العالية، هناك دافع ومحفز لنا لتقديم مباراة قوية، والشيء الجديد، أن الذين لم يشاركوا في المباراة الثانية أمام الإمارات، كانوا إضافة وداعماً قوياً للمنتخب السعودي».

عن مدى جاهزية أحمد الفريدي للمباراة، وطموحه في كأس الخليج، قال المدرب: «الفريدي لاعب مهم ومدى جاهزيته تتوقف على التقرير الأخير من طبيب المنتخب، أما بالنسبة للطموح، فأنا كوني مدرباً، أطمح دائماً للفوز، وسبق أن قلت إنني تكلمت مع اللاعبين قبل لقاء الإمارات، وأكدت لهم أن هدفنا البطولة، وأنا أخطط الآن لخطف لقب البطولة».

حول رؤيته للمنتخب العماني، قال يورتشيتش: «نحن نحترم المنتخب العماني، وأحترم جميع الفرق المشاركة في البطولة، ولكني أهتم بفريقي قبل أي فريق آخر، وأثق بلاعبي فريقي، وسيكون الفوز حليفنا».

فيربيك: الفوز بهدف يكفيني

تحدث الهولندي بيم فيربيك مدرب منتخب عمان، عن الصعوبة التي تنتظر فريقه «الأحمر»، عندما يلاقي اليوم، المنتخب السعودي في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى من كأس الخليج 23، وأشار إلى أن الفوز بهدف واحد يكفيه، حتى يتأهل فريقه إلى المربع الذهبي، وأنه لا يهتم بتسجيل الكثير من الأهداف في بطولة الخليج، وقال: «هدفنا الفوز فقط، ونعلم مدى صعوبة ذلك أمام التنظيم الدفاعي السعودي الجيد، ولكنه السبيل الوحيد للوصول إلى الدور قبل النهائي».

أكمل فيربيك حديثه عن الفرصة الواحدة التي يخوض بها منتخب عمان مباراته أمام المنتخب السعودي، قائلاً: «أدرك كم الضغوط الواقعة على اللاعبين في تلك المباراة، ولكنها لا تختلف عن أي مباراة، مع اختلاف الأهداف، فمثلاً أمام الإمارات كنا نفكر في التعادل، ولكن الآن ليس لدينا حلول سوى الفوز، والمنتخب السعودي فريق شاب وموهوب، ومنتخب منظم، ولكن علينا تقديم الأفضل، والتفكير في أنفسنا، وتحقيق الفوز». أوضح الهولندي عن طموحه بالفوز بالكأس، بقوله: «لا تزال هناك 6 فرصة للوصول إلى المباراة النهائية».

هاتان باهبري

طمأن هتان باهبري لاعب المنتخب السعودي، جماهير «الأخضر» على أوضاع الفريق، مؤكداً الحرص على تقديم أداء جماعي، وتوقع تحقيق الفوز على منتخب عمان، بما يسعد الشارع الرياضي في بلاده.

نوح الموسى

أشار نوح الموسى لاعب وسط المنتخب السعودي، إلى أن «الأخضر» يسعى اليوم، لنيل بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس الخليج 23، وإلى أن الفريق يلعب بفرصتي التعادل أو الفوز لتحقيق هذا الهدف.

محمد المسلمي

أكد محمد المسلمي لاعب المنتخب العماني، أن وضعه وزملائه جيد قبل لقاء السعودية، وأنه ليس هناك ضغوط على الفريق، وأشار إلى أن منتخب بلاده أثبت للجميع قدرته على المقارعة.

خالد الهاجري

يتطلع خالد الهاجري، إلى قيادة هجوم منتخب عمان اليوم، إلى تحقيق الفوز وخطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى إلى الدور قبل النهائي من كأس الخليج 23.