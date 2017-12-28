الإمارات - الكويت: التعادل يضمن للأبيض بطاقة نصف النهائي

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فيما يتطلع منتخبنا والسعودية وعمان إلى الفوز اليوم في مباراتي المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 23) المقامة حالياً بالكويت من أجل ضمان التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة، سيكون هدف أصحاب الأرض هو الفوز من أجل حفظ ماء الوجه والتأكيد على تحسن المستوى تدريجياً بمرور الوقت.

ويلتقي الأبيض مضيفه الكويتي على استاد «جابر الأحمد» الدولي، حيث تقام المباراتان في التوقيت نفسه (19:30) نظراً لأن النتيجتين معاً ستحسمان هوية الفريقين المتأهلين من هذه المجموعة إلى المربع الذهبي للبطولة.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام منتخبنا ، ويحتل المنتخب العماني المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط فيما يحتل المنتخب الكويتي (الأزرق) المركز الرابع الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط نظراً لخسارته في المباراتين الماضيتين أمام السعودية 1-‏‏ 2 وعمان صفر - 1.

وفيما خرج الأزرق من دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة إلى المربع الذهبي، يشتعل الصراع بين المنتخبات الثلاثة الأخرى على البطاقتين بل وتبدو الفرص شبه متكافئة في التأهل إلى المربع الذهبي مع أفضلية نسبية للسعودية والإمارات.

وإذا انتهت المباراتان بالتعادل بأي نتيجة، سيكون هذا كافياً لتأهل منتخبنا والمنتخب السعودي بعيداً عن أية حسابات معقدة.

وفي المقابل، سيكون المنتخب العماني بحاجة إلى فوز تاريخي من أجل التأهل على حساب نظيره السعودي، حيث سيكون المنتخب السعودي وقتها بحاجة إلى خسارة نظيره الإماراتي أمام الأزرق الكويتي.

وسيكون منتخبنا على موعد مع اختبار صعب في مواجهة الأزرق الجريح والذي يتطلع إلى إنهاء مسيرته في البطولة بفوز يحفظ ماء الوجه.

وخاض الأزرق، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة (عشرة ألقاب)، فعاليات هذه النسخة في ظروف صعبة، حيث كانت أول نشاط دولي يشارك فيه الفريق عقب رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية قبل أيام على بدء فعاليات البطولة، وكانت الرياضة الكويتية عانت التجميد على الساحة الدولية منذ قرار إيقافها في أكتوبر 2015. ورغم هذا، قدم الأزرق عرضين جيدين في مواجهة السعودية وعمان وإن خسر في المباراتين.

وبات الفريق بحاجة إلى تحقيق نصر معنوي على منتخبنا في مباراة اليوم ليكون أفضل وداع لمسيرته في هذه النسخة.

ورغم هذا، ستصطدم رغبة الأزرق بطموحات الأبيض الذي يحتاج للتعادل على الأقل في هذه المباراة للتأهل إلى المربع الذهبي بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي السعودية وعمان.

وودع «الأزرق» السباق على الكأس بخسارتيه أمام السعودية وعمان، وسيخوض اللقاء من دون حافز ما قد يدفع الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك إلى منح الفرصة إلى العناصر التي لم تشارك في المباراتين السابقتين.

وستكون المباراة أمام منتخبنا الأخيرة لبونياك الذي سيعود إلى ناديه الجهراء الذي استعاره الاتحاد منه وبالتالي سيسعى لترك ذكرى له في البطولة.

في المقابل، يخشى الأبيض من أن يتسبب خوض «الأزرق» اللقاء من دون فرصة بالتأهل في نقل الضغوط إليه، باعتبار أنه الطرف المطالب بتحقيق النتيجة التي تؤهله إلى الدور المقبل.

وبدا مدرب الأبيض، الإيطالي البيرتو زاكيروني، مقتنعاً بأن أداء فريقه يتقدم من مباراة إلى أخرى في البطولة، ولكنه في المقابل أكد أنه «يعاني من عدم جاهزية الكثير من لاعبيه بسبب الإصابة»، مضيفاً «أتوقع تحسن الأداء في مباراتنا الأخيرة أمام الكويت في المجموعة».

زاكيروني: مواجهة منتخب الكويت مهمة صعبة

أكد مدرب منتخبنا الوطني ألبرتو زاكيروني أن مواجهة منتخب الكويت اليوم في ختام الدور الأول لبطولة خيلجي 23، صعبة رغم خروجه من البطولة، ومن الصعب توقع نتيجة المباراة، وقال نحترم المنتخب الكويتي، صحيح أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه، ولكنه من المنتخبات الجيدة وصادف سواء طالع خلال تلك البطولة، مشيراً إلى رضاه عن أداء اللاعبين في المباراتين السابقتين أمام عمان والسعودية، حيث نجح المنتخب في حصد 4 نقاط، وبدأ اللاعبون هضم الطريقة الفنية رغم ضيق الوقت بين هذه المباراة والتي سبقتها أمام المنتخب العماني، فتحسن أداء اللاعبين جاء بشكل جيد، وقال إنني أعاني من ضيق الوقت بين المباريات ومن عدم جاهزية عدد من اللاعبين، لذلك تكون خياراتي للاعبين محدودة .

وقال زاكيروني: البعض يهاجمنا بسبب ضعف الشق الهجومي، ولكني ألعب من دون عدد من العناصر المؤثرة مثل أحمد خليل وإسماعيل الحمادي وغيرهم من اللاعبين العائدين من الإصابة، وأحاول استغلال قدرات باقي اللاعبين علي قدر المستطاع، ونحاول اللعب بشكل جماعي في الدفاع و الهجوم، ونفى إبعاده عموري عن منطقته المفضلة في خط الوسط وقال إنني أمنحه الحرية كونه لاعباً حراً .

بونياك: تغيير صورة «الأزرق» قبل الوداع

أكد الصربي بوريس بونياك مدرب منتخب الكويت، أن مباراة «الأزرق» والمنتخب الإماراتي اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى من كأس الخليج 23، في غاية الأهمية بالنسبة إليه، عكس ما يعتقد الكثيرون، بعد خروج المنتخب الكويتي، لأنه من الضروري تغيير صورة «الأزرق»، وتحقيق فوز يرضي جمهوره، قبل وداع البطولة.

قال بونياك: «البحث عن الفوز مهمة أولى بالنسبة لي أمام الإمارات، لأنني أبحث دائماً عن الفوز، وعلينا اللعب بشكل أفضل وأقوى، وعلينا تقديم 100% من مجهودنا داخل الملعب في آخر مباراة لنا في البطولة، لضرورة تغيير صورة المنتخب الكويتي عما ظهر به في الجولتين السابقتين».

بالنسبة لتقييمه لتجربته الشخصية مع المنتخب الكويتي، قال: «عملت لفترة قصيرة للغاية مع المنتخب الكويتي، وتوليت المسؤولية قبل البطولة بخمسة أيام، ولم أكن محظوظاً في ذلك، لأنه لم يكن لدي فرصة لتقديم كل ما لدي، وقمت فقط بتعديل بعض الملاحظات القليلة في الأداء، فيما عمل المنتخبان السعودي والإماراتي أشهراً قبل البطولة، وأنا راضٍ تماماً عما قدمه»الأزرق«خلال بطولة الخليج، ولكني غير راضٍ عن النتيجة».

خميس إسماعيل

أشار خميس إسماعيل لاعب منتخبنا إلى صعوبة مباراة اليوم لمنتخبنا أمام شقيقه الكويتي، وتأتي الصعوبة لأن الأشقاء يلعبون بدون أي ضغوط، مما يحفزنا لأداء أقوى يؤدي إلى تحقيق الفوز والتأهل.

فارس جمعة

أكد مدافع منتخبنا فارس جمعة أنه وزملاؤه «سيتداركون الأخطاء التي حدثت في لقاء السعودية، وسيدخلون مباراة الكويت بحثاً عن نتيجة أفضل»، معتبراً أن «التركيز منصب على الخروج بنتيجة إيجابية».

فهد العنزي

يبحث فهد العنزي لاعب المنتخب الكويتي، عن تعويض جماهير «الأزرق» بفوز معنوي مهم في ختام مشوار الفريق في كأس الخليج الحالية، والتي ودعها مبكراً من دورها الأول.

فيصل زايد

طالب فيصل زايد لاعب المنتخب الكويتي، بأن يلتمس جمهور «الأزرق» العذر للاعبيه، بعد الخروج المبكر من (خليجي 23)، مشيراً إلى الظروف الصعبة التي مر بها «الأزرق» قبل البطولة، وعدم وجود الوقت الكافي للإعداد .