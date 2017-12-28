قاسم يلوح بالاستقالة

لوح باسم قاسم مدرب المنتخب العراقي، بالاستقالة من منصبه عقب نهاية كأس الخليج 23 في الكويت، وأكد أنه سوف يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد العراقي للكرة، عقب نهاية البطولة لمناقشة مستقبله مع «أسود الرافدين».

يأتي تلويح قاسم بالاستقالة، رغم إعلان مسؤولي اتحاد الكرة العراقي عن تجديد الثقة في المدرب، عقب التعادل مع البحرين 1-1 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة الخليجية.

برر القريبون من الكرة العراقية، رغبة قاسم بالاستقالة، بسبب الضغوط التي يتعرض لها والانتقادات الحادة التي يواجهها من قبل الشارع الرياضي ووسائل الإعلام العراقي.

يذكر أن المدرب العراقي، تحدث منذ وصوله إلى الكويت، عن الغيابات التي يعانيها «أسود الرافدين» المشاركين في «خليجي 23»، واستعانته بلاعبين من الشباب.