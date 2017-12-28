الأبيض يتحضر للأزرق على ملعب كاظمة

اختتم منتخبنا الوطني تدريباته وتحضيراته الفنية والبدنية على ملعب استاد نادي كاظمة الكويتي مساء أمس بمشاركة جميع اللاعبين وتحت قيادة المدرب الايطالي البيرتو زاكيروني، الذي وضع لمساته الفنية الأخيرة على الفريق بحضور سفير الإمارات في الكويت رحمه حسين الزعابي وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة الإماراتية في خليجي 23 وسعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وعدد من أعضاء الاتحاد وتم السماح لوسائل الإعلام بالحضور والتصوير وإجراء اللقاءات مع اللاعبين والجهاز الاداري خلال ربع ساعة بعد نزول اللاعبين إلى أرض الملعب.