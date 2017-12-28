صباح العراقي يدير مباراة منتخبنا ونظيره الكويتي

يدير لقاء منتخبنا الوطني الأول والمنتخب الكويتي اليوم، في ختام مباريات المجموعة الأولى بكأس الخليج، طاقم تحكيم عراقي مكون من علي صباح، ومعاونيه واثق مدل وعلي الحسني، ومعهم الحكم الرابع اليمني هيثم الوليدي.

بينما يدير مباراة المنتخبين السعودي والعماني اليوم، ضمن الجولة نفسها، طاقم تحكيم سيريلانكي بقيادة بريرا كريشاننا، ومعاونيه هيما نونفا باليثا وسانجيو بريما لال.

وكانت لجنة الحكام بكأس الخليج 23، قد خاطبت الاتحاد الآسيوي، لترشيح طاقم تحكيم للمشاركة في إدارة المباريات الباقية من «خليجي 23»، ورد الاتحاد الآسيوي بترشيح الطاقم السيريلانكي، بعدما سبق ورشح طاقم التحكيم الأوزبكي بقيادة الحكم عزيز قاسيموف، الذي أدار مباراة منتخبنا الوطني ونظيره السعودي التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من البطولة الخليجية.