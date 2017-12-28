هبيطة: الأزرق متحرر من الضغط

أكد عبيد هبيطة، مدير منتخبنا الوطني، أن مواجهة اليوم أمام المنتخب الكويتي لن تكون سهلة، لمواجهة صاحب الأرض والجمهور الذي يلعب من دون ضغوط بعد أن خسر مباراتين، وخرج من البطولة ويدخل المباراة متحرراً من ضغوط الربح والخسارة.

وأكد هبيطة اكتمال جاهزية الأبيض لمواجهة الأزرق الليلة. ورداً على السؤال الخاص بالانتقادات التي توجه للمنتخب بخصوص الشح في تسجيل الأهداف وتركيز المدرب على الشق الدفاعي، قال هبيطة: «لماذا لا يشيدون بالتنظيم الدفاعي قبل انتقاد الشق الهجومي»، وقال: «المدرب جديد، وهناك مجموعة من الوجوه الجديدة والخطة جديدة والوقت ضيق، ولم يكن هناك متسع من الوقت للإعداد بصورة جيدة».: